«Jouer les premiers rôles»

Dans cet entretien le coach de l’OS El Kseur, Yacine Abdiche, revient sur la qualification de son équipe en Coupe d’Algérie et évoque les objectifs tracés en championnat pour cette saison.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, comment analysez-vous la rencontre de Dame coupe face au MC Bouira ?

Yacine Abdiche : Le match de Coupe devant le MCB n’était pas facile, comme le prétendaient certains. Mais c’est une belle victoire face à une bonne équipe qui a des jeunes joueurs pleins de volonté. Malgré cela, on a bien géré le match avec, à la clé, trois buts inscrits et une qualification au prochain tour. Je félicite mes joueurs pour les deux victoires en Coupe d’Algérie, après celle du NC Béjaïa, lors du 1er tour régional.

Deux matchs officiels en Coupe et voilà l’OSEK au 3e tour. Vos impressions ?

C’est une bonne chose pour le club de débuter la nouvelle saison avec deux victoires en officiel et deux qualifications. Inch’Allah, on continuera sur cette dynamique de victoires. Il nous reste deux matches dans ce tour régional. Dans ce sens, on abordera le prochain avec sérénité et on fera tout pour atteindre le 4e et dernier tour et aller aux 32es de finale.

Quels sont les satisfactions et les enseignements tirés de ces deux rencontres ?

Face au NCB et au MCB, on a vu de belles choses, sur le plan de l’organisation offensive ou défensive. En tant que staff technique, on est satisfait du rendement de tous les joueurs, anciens et nouveaux. En plus, toute l’équipe progresse. La preuve, on a marqué 9 buts contre 0 but encaissé, et ce malgré l’absence du défenseur Salim Mekhelouf et Brikh Abdeslam.

L’OSEK est-il prêt pour le début du Championnat ?

On n’est pas prêt à 100 %, car on a commencé en retard la préparation physique. Cela étant, on est confiant pour le début du Championnat. Inch’Allah, on entamera la saison avec des victoires.

Justement, samedi prochain, vous allez croiser le fer avec l’USM Chéraga. Comment voyez-vous ce match ?

Je ne vous apprends rien en vous disant que les débuts de saison sont souvent indécis. On jouera chez nous, où on recevra une équipe chevronnée qui a de l’expérience et possède des joueurs de qualité. Inch’Allah, on aura les trois points pour bien débuter le Championnat, ce qui nous permettra de préparer notre premier déplacement de la saison à Azeffoun avec un moral au beau fixe.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche