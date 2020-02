Journée calme pour les favoris

La course-poursuite reprendra de plus belle, ce week-end, à l’occasion du déroulement de la 22ème journée du Championnat honneur qui semble à l’avantage du duo de tête, car seuls deux points séparent le premier du deuxième. C’est dire que la suite du parcours sera âprement disputée. Et pour cause. Le leader, la JS Djermouna, qui évoluera hors de ses bases, à Baccaro (Tichy), après la suspension de son stade par la Ligue pour envahissement de terrain par ses supporters, à la fin de la rencontre face à Melbou de la 19ème journée, ne devrait pas éprouver de grandes difficultés pour faire respecter la hiérarchie devant un mal-classé, Gouraya de Béjaïa, et conserver son fauteuil de leader. De son côté, le dauphin, le SS Sidi Aïch, accueillera la JSB Amizour, qui n’a pas montré grand-chose, cette saison. Ce sera une belle opportunité pour l’équipe de Samir Amaouche de garder le contact avec son rival, Djermouna, en attendant mieux.

Entre-temps, la JS Melbou aura également la chance de se réconcilier avec ses fans, suite à sa dernière défaite concédée à Béjaïa face à l’Olympique de M’cisna, trop fébrile, ces dernières semaines. Concernant les rencontres prévues pour samedi, la formation du quartier de Naceria, le NCB, toujours à l’affût, sera sur ses gardes, chez elle, face à son voisin, l’AS Taâssast. Une équipe difficile à manier. Le CRB Souk El-Tenine, pour sa part, recevra une équipe du bas du tableau, le CS Protection Civile, dans un match qui s’annonce à la portée des locaux, à moins qu’une surprise ne vienne changer les pronostics. Dans le bas du tableau, la JS Ighil Ouazzoug doit profiter de la réception du CRB Aït R’zine pour augmenter son capital point et gagner quelques places, au classement général. Le RC Ighil Ali recevra, lui, son homologue de Barbacha dans une empoignade pleine d’intérêt pour les gars de N’Ath Yala, tenus par l’obligation du résultat pour s’extirper de la zone de turbulences. Pour terminer, la lanterne rouge, l’Olympique de Feraoun, pour laquelle les dés sont jetés, évoluera à domicile face au CRB Aokas.

Tahar H.

Le programme

Vendredi

JS Djermouna – G.Béjaïa

SS Sidi Aïch – JSB Amizour

JS Melbou – O M’Cisna

Samedi

NC Béjaïa – AS Taâssast

JSI Ouazzoug – CRBA R’zine

RC Ighil Ali – ARB Barbacha

O Feraoun – CRB Aokas

CRBS Tenine – CS Protection Civile