JSK – ESS, demain à Bologhine

La ligue professionnelle du football a procédé au report des matchs de la 7e journée de la ligue 1 programmé pour aujourd’hui samedi dans la capitale à demain dimanche. En effet, dans un communiqué rendu public avant-hier, la LFP a indiqué que les rencontres NAHD – ASM, JSK – ESS et PAC – CRB, comptant pour la 7e journée du championnat nationale de la Ligue 1 et programmées pour le samedi 5 octobre, ont été décalées de 24 heures. Par ailleurs, la même source informe qu’il n’y a pas de changement dans la domiciliation et dans les horaires des rencontres sauf pour le derby algérois PAC – CRB, prévu au stade du 5 Juillet, et dont le coup d’envoi sera donné à 18h45.

La LFP indique également que «cette décision du report est indépendante de sa volonté». Par ailleurs, la LFP a programmé quatre rencontres de cette septième journée de Ligue 1 pour aujourd’hui à savoir NC Magra – MC Alger prévu à 16h00 au stade de Sétif, MC Oran –USM Alger à Zabana (17h45), ASO Chlef – USM Bel Abbès (17h45) et US Biskra – CS Constantine (19h00). La rencontre CA Bordj Bou Arreridj – JS Saoura aura lieu demain à partir de 17h00.

M. L.