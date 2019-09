Kamel Adrar se rétracte

Les évènements s’accélèrent dans la maison mobiste suite au souhait formulé par le président Adrar de recruter le technicien Sofiane Nechma comme nouvel entraîneur des Crabes. Alors qu’il était annoncé comme futur coach, après être venu à Béjaïa, avant-hier, pour finaliser et régler les petits détails de son transfert, les choses ont malheureusement pris une autre tournure, et ce après la rencontre du président avec les supporters. Joint dans la soirée d’avant-hier, Adrar a nié la pression que lui font subir les supporters et a donné un autre argument : «La piste Sofiane Nechma a été écartée, après concertation avec l’équipe dirigeante.

On mettra le temps qu’il faut pour choisir un bon entraîneur, qui répondra aux attentes de la direction mais surtout des amoureux du club phare de la capitale des Hammadites.» Il s’est avéré que la majorité des supporters est contre la venue de ce technicien méconnu sur la scène footballistique et qui manque énormément d’expérience pour pouvoir jouer l’accession. D’ailleurs, son CV n’est pas en sa faveur, sachant qu’il n’a jamais été entraîneur en chef mais a seulement été adjoint lors de tous ses passages dans les clubs algériens, à l’image du MOB, en 2008, où il a été adjoint de Slimani. Concernant le futur coach, le président poursuit ses recherches et ses contacts et étudie certains CV.

Les noms qui reviennent le plus ces jours-ci sont : Bouhellal, Slimani et Rouabah. A signaler que les joueurs devaient reprendre les entraînements hier soir sous la houlette de Kamel Adrar. L’adjoint de Bouzidi doit préparer comme il se doit son groupe afin qu’il puisse empocher les trois points de la victoire ô combien importants pour le club du match qui opposera le MOB au MCEE, la semaine prochaine. Un autre faux-pas plongera les Crabes dans une crise qui peut tout remettre en cause.

A noter que Kamel Adrar aura l’opportunité de récupérer tous les blessés, à l’image de Bouledieb et Boufenache, afin de préparer un onze percutant qui lui permettra de gagner cette partie et de rester collé au peloton de tête. Ce match sera également une occasion pour les supporters de voir à l’œuvre leur équipe fétiche et la soutenir, après deux matchs de suite à huis-clos. Ils pourront aussi en profiter pour se réconcilier avec leurs joueurs, suite aux mauvais résultats enregistrés à l’extérieur où le MOB n’a récolté aucun point et a concédé trois défaites sur les trois matchs joués. Une opportunité pour les Vert et Noir de fournir une belle prestation pour prouver que les faux-pas à l’extérieur ne sont que des incidents de parcours.

D’autre part, le président Adrar continue à assainir la situation de certains joueurs, en procédant au versement d’un salaire à chacun d’eux, et ce en attendant le reste, une fois que les subventions seront rentrées dans les caisses du club.

Z. H.