Kamel Bouzit quitte la barre technique

Appelé à la rescousse par la direction de la JS Akbou pour entraîner l’équipe jusqu’à la fin de la saison, notamment en prévision de la première rencontre qui s’est jouée hier, au stade de Guendouza, face à la JS Boukhalfa, Kamel Bouzit a jeté l’éponge. Selon certaines indiscrétions, il pourrait rejoindre le club voisin de l’Olympique d’Akbou, mais le concerné a nié tout contact officiel avec la direction de ce club. Bouzit a même assuré qu’à aucun moment, il n’a songé à retrouver le club avec lequel il avait réalisé une belle saison 2018-2019 à la clé une accession en Régionale 2.

On parle aussi de son probable départ au Canada pour s’y installer. «Je n’ai jamais songé à quitter la JSA pour aller vers un autre club. Ceux qui parlent de mon départ vers l’OA se trompent. Je veux juste prendre du recul et me reposer, après les efforts consentis au sein des différents clubs de la ville d’Akbou. J’ai des projets personnels. Je ne pourrais donc pas rester à la JSA», a déclaré le désormais ex-coach de la JSA. On a appris d’autre part qu’Idir Louala et Hamlat devaient gérer l’équipe, hier, face à la JS Boukhalfa. Ces derniers, pour rappel, étaient les adjoints de Bouzit et ont débuté la préparation d’intersaison avec lui. La direction du club, pour sa part, n’est pas pressée pour lui trouver un successeur, bien que le nom de l’ex-DTS des Crabes, Hamid Mekdjoune, actuellement au RC Seddouk, revienne sur les lèvres. Mais ce dernier aurait un projet avec le club le plus titré d’Algérie, en l’occurrence la JSK, qu’il va intégrer au mois de janvier prochain, selon certaines indiscrétions.

R.M.