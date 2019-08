La commission attendue aujourd’hui

Après avoir achevé les travaux d’entretien et d’aménagement du stade Boukersi, qui a fait peau neuve ces derniers jours, la Commission d’homologation des stades de la Ligue inter-régions est attendue, aujourd’hui. Cette dernière devrait effectuer une visite d’inspection sur les lieux, en effet ce jeudi.

A cet effet, les membres de la Commission établiront un constat concernant le stade Boukersi et toutes les réserves émises seront certainement levées, comme l’a signalé le président de la section football, Sahi Mouloud.

«La Commission d’homologation des stades a émis des réserves, lors de sa dernière visite. Dès lors, on a tenu à répondre à ses attentes, en effectuant des travaux d’aménagement et d’entretien, au niveau du stade Boukersi, pour qu’il soit homologué et afin de délocaliser l’équipe de la JS Azazga à ce stade, qui nous a porté bonheur par le passé et où l’on a réussi nos accessions. Cette saison, on sera domicilié dans ce stade et avec le soutien de nos supporters, la JS Azazga renouera avec les accessions et fera une montée en DNA.» Et de conclure : «On attend la décision finale de la Commission pour commencer à préparer notre retour sur cette belle pelouse. On veut marquer notre retour au stade Boukersi, cette saison, par une accession en DNA. C’est le rêve de toute la population d’Azazga et des amoureux de la JSA.»

Il est à signaler que les protégés de Fawzi Moussouni et Taouri Yazid sont en stage bloqué, depuis hier, à l’auberge d’Azazga. Un regroupement qui s’étalera jusqu’au 5 septembre et sera consacré aux volets physique et technico-tactique avec, au menu, des matchs amicaux.

