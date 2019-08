La direction prépare la nouvelle saison

Les responsables de la JS Tadmaït commencent à préparer la nouvelle saison 2019-2020. C’est ce que le président Mohamed Choubane dit «Moh Rougi» a assuré : «On prépare la nouvelle saison. Dans ce sens, on doit tenir une réunion de travail pour aborder tout ce qui a trait à la situation de la JST, aux moyens et conditions à réunir pour l’entamer comme il se doit.

Comme vous le savez, le staff technique, à sa tête Rachid Meziane, est reconduit pour la deuxième saison de suite. Je vais réunir le bureau exécutif et on tracera la feuille de route pour que cette saison soit meilleure que la précédente, et ce dans les différentes catégories.» Mohamed Choubane a ajouté que la reprise «doit avoir lieu dans quelques jours. On décidera lors de cette réunion».

Et de poursuivre : «On fait confiance au coach Rachid Meziane pour bâtir une équipe qui aura son mot à dire en Championnat et qui fera honneur à la région des 1000 martyrs.» D’autre part et selon le président de la JST, la reprise va avoir lieu aujourd’hui ou demain, au stade Ahcène Aiboud de Tadmaït, afin de lancer la préparation d’intersaison et se projeter sur le Championnat de la wilaya de Tizi-Ouzou de la division pré-honneur.

M. B.