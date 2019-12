La FE Tazmalt et l’AS Oued Ghir aux commandes !

Cette 8e et avant-dernière journée de la phase aller du Championnat de la Division pré-honneur a apporté un nouveau changement en tête du classement. Désormais, ce n’est plus un trio mais un duo, à savoir l’AS Oued Ghir et Filante Etoile de Tazmalt, qui occupe la première place. En effet, ces deux équipes ont réussi une bonne opération, en s’imposant, chez leurs concurrents directs à l’accession, en l’occurrence l’ex co-leader, la JS Béjaïa (1-2), et le quatrième, le WRB Ouzellaguen (0-1).

La JSB et le WRBO ont de ce fait mordu la poussière sur leur terrain et devant leur supporters, après huit journées. Des équipes ayant connu leur première défaite de la saison. Par contre, le SRB Tazmalt et l’Olympique de Tazmalt se sont imposés sur les scores, respectifs, de 2 à 1 et 3 à 1, face aux équipes de Tizi Tifra et l’Espérance de Tizi Wer. C’est aussi le cas de l’Olympique d’Akfadou, qui a frappé fort hors de ses bases devant l’US Sidi Ayad, laquelle enchaîne les mauvais résultats.

T. H.

Les résultats

SRB Tazmalt 2 – CSA Tizi Tifra 1

US Sidi Ayad 0 – OC Akfadou 3

JS Béjaïa 1 – AS Oued Ghir 2

OS Tazmalt 3 – ES Tizi Wer 1

WRB Ouzellaguen 0 – FE Tazmalt 1