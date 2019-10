La hiérarchie respectée

La hiérarchie a été respectée lors du deuxième tour régional Centre de la Coupe d’Algérie de football disputé avant-hier. Ce deuxième tour régional de la Coupe d’Algérie édition 2020 a été caractérisé par l’élimination prématuré du club d’Azeffoun le pensionnaire de la Régionale 1 qui a été écarté de la course au trophée de Dame Coupe par le pensionnaire du même palier l’USMDBK dans un match très disputé entre les deux formations sur le score de deux buts à un. Pour sa part, le nouveau sociétaire de la Régionale 1 l’OSEK n’a pas fait dans les détails en étrillant son adversaire de ce 2ème tour, le MC Bouira club de la Régionale deux par un net et sans bavures trois à zéro (3- 0).

Notons, également, la large victoire du nouveau pensionnaire de la Régionale 2 groupe A, l’olympique d’Akbou qui a étrillé le pensionnaire de la division d’honneur de Bouira DRB Kadiria (5-1).Pour l’autre derby de Tizi Ouzou, la logique a été respectée puisque se sont les Communards qui ont réussi à se défaire de leur voisin de l’AS Aït Bouadou sur le score de deux buts à zéro.

Le RC Seddouk et le MC Bouira à la trappe

La hiérarchie a été également respectée puisque le RC Seddouk et l’US Soummam se sont faits éliminé par les pensionnaires de la Régionale 1 devant respectivement par la JS Tichy et le CM Tidjelabine par deux buts à zéro. L’AS Sureté Nationale et l’OMSE Djazair n’ont pu se départager que grâce à la séance des tirs aux penalties qui a choisi le camp des gars d’OMSED (3-2) .Succès étriqué de Kourifa face à la JSM Cheraga (3-2). Alors que la JS Tixeraine du championnat de Régionale 1 s’est vu épinglé par son voisin l’USDS Cherraga qui évolue un palier en Régionale 2 groupe B.

Petite victoire de la JS El Biar aux dépens du sociétaire de la Régionale 1, le CB Sidi Moussa et par la plus petite des marges (1- 0). Large victoire du DRB Staouali, face au WRB Saoula sur le score de quatre buts à un (4- 1). Le CRB Bordj Kiffane, s’est imposé facilement de son vis-à-vis de ce tour, le WR Tidjelabine par trois buts à zéro (3- 0). Enfin qualification de l’ESB Ouled Moussa grâce à son très large succès face à l’IRC Boudouaou sur le score très révélateur de cinq buts à un (5 – 1).

L’OS El Kseur avec l’art et la manière

Nouvellement promue en Régionale 1, l’Olympique d’El-Kseur, s’est qualifiée avant-hier, au stade de l’OPOD d’Akbou, au prochain tour régional de la Coupe d’Algérie, en s’imposant avec l’art et la manière devant le MC Bouira, pensionnaire de la Régionale 2, sur le score de 3 à 0. Quoi qu’il en soit, la partie a démarré tambour battant. Les Olympiens d’El-Kseur, soutenus par leurs fidèles supporters qui ont fait le déplacement, se sont portés en attaque dès le coup d’envoi de la partie avec de chaudes alertes. Mieux organisés sur le terrain, les coéquipiers du capitaine emblématique Redouane Terki ont donné du fil à retordre à leurs adversaires, qui ont usé de contres, souvent sans danger pour le gardien Touati, lequel a passé une première mi-temps tranquille.

Et à la 25’, le buteur Oualid Aguad est parvenu à planter la première banderille, à la grande joie du public présent. Cette réalisation a donné des ailes aux poulains du duo Abdiche-Amaouche, qui avaient la possibilité d’aggraver la marque. Mais ils ne sont pas parvenus à maintenir leur domination. C’est sur le score d’un but à zéro que l’arbitre Kabi a renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Après la pause-citron, le jeu est resté intense mais avec un certain ascendant des Bouiris, lesquels voulaient remettre les pendules à l’heure mais sans pour autant parvenir à inquiéter le goal Touati. Sentant le danger venir, les Bleus se sont réorganisés au milieu du terrain et ont monopolisé un peu plus le ballon.

Cela leur a permis d’ajouter un deuxième but, œuvre d’Aguad, qui a ainsi inscrit un doublé (75’). Touchés dans leur amour-propre, les poulains de Tellal montent d’un cran pour attaquer, outrageusement, mais sans prendre des précautions derrière, ce qui leur a été fatal à la 83’. Contre le cours du jeu, Bachir Baour, l’autre chasseur de buts, n’a eu aucune peine pour corser l’adition à la grande joie des supporters d’El-Kseur.

Le CRB Tizi Ouzou sort l’AS Aït Bouaddou

Le CRB Tizi Ouzou s’est qualifié, avant-hier, au prochain tour de la coupe d’Algérie aux dépens de l’AS Ait Bouadou. En effet, Les jeunots de Chabane Meftah se sont imposés par deux buts à zéro devant leurs homologues du jour d’Ait Bouadou sur la pelouse du stade de Boghni. Fraichement promus en division honneur de Tizi Ouzou, les jeunots d’Ait Bouadou drivés par mouloud Bouaziz ont fourni une bonne prestation, mais l’expérience des communards de Tizi Ouzou qui évoluent en régionale 1 a prévalu dans ce match qui fut d’un très bon niveau technique.

Les Tizi Ouzeens plus aguerris que leurs adversaires du jour qui participaient pour la première fois à cette compétition ont eu le dernier mot en décrochant le billet pour le prochain tour de Dame coupe. À noter que le CRB Tizi Ouzou affrontera demain, toujours pour le compte de la coupe, le CR Tidjelabine, vainqueur de l’US Soummam au stade de Draa El Mizan à 14h00 avant d’accueillir samedi prochain le WB Saoula pour le compte de la première journée du championnat.

L’USM Drâa Ben Khedda aux forceps

De son côté, l’USM Draa Ben Khedda qui affrontait l’ES Azeffoun pour le compte du 2ème tour de la coupe d’Algérie au stade de Draa El Mizan a trimé avant de composter son billet pour le prochain tour. En effet, les Ivahryen ont tenu la dragée haute devant les Debekois qui se sont imposés au final par deux buts à un dans une partie fortement disputée de part et d’autre entre deux antagonistes du jour qui évoluent dans le même pallier et qui se connaissent bien. À signaler que pour le compte de la première journée du championnat prévue pour samedi prochain à 15h00, les Bleu et Blanc de Draa Ben Khedda accueilleront le CA Kouba dans un terrain qui reste à designer alors que leur victime d’avant-hier, l’ES Azeffoun ira rendre, pour sa part, visite à la JS Tixeraine.

Tahar H. et S Klari.

Les résultats