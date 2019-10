La JS Akbou en ligne de mire

Ce sera le baptême du feu pour les Banlieusards de Tizi Ouzou, la JS Boukhalfa, ce samedi en Régionale deux. Le nouveau promu en cette division marquera ses débuts avec ce déplacement à Akbou pour donner la réplique à la JS Akbou, pour le compte de la première journée du championnat de la Régionale II du groupe A. Un rendez-vous historique pour les poulains de Kamel Belhocine qui ne veulent pas le rater, surtout qu’ils ont effectué une bonne préparation ponctuée par plusieurs matchs amicaux. Le staff technique a déjà une idée sur le onze rentrant qui débutera le prochain match face aux Akbouciens et ce, après avoir fait tourner son effectif lors des matchs de préparation. La concurrence bat son plein dans tous les postes et seuls les meilleurs joueront le jour ‘J’ La bataille pour une place de titulaire dans chaque poste fait rage, chez les Banlieusards de Tizi Ouzou et tout le monde veut s’imposer et gagner la confiance du staff technique. Kamel Belhocine ? le driver de la JSB, saisira la dernière séance d’entraînement aujourd’hui pour apporter les derniers réglages et mettre en place son dispositif tactique, qui sera mis en exécution ce samedi après-midi au stade d’Akbou face à la JS Akbou, qu’il espère être fructueux pour son équipe afin de revenir à la maison, avec un résultat probant.

M. B.