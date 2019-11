La JS Azazga cale

La JS Azazga, qui avait frappé fort lors de la précédente journée face à Boudjelbana, n’a pas pu confirmer son réveil en championnat de l’Inter-régions. Les poulains de Karim Kaced sont revenus bredouilles de leur déplacement à Grarem, en perdant devant le NRBG sur le score d’un but à zéro. Les Rouge et Noir ont tout tenté pour arracher au moins un nul, mais sans succès. Mais cela ne va pas les freiner dans leur élan et dans leurs ambitions de jouer l’accession cette saison en division nationale amateur.

Alors que la JS Azazga a laissé des plumes en déplacement, le MB Bouira est revenu avec un précieux point, en allant imposer un nul vierge à l’ES Bouakeul. Un bon point de pris pour les Bouiris qui commencent à voir le bout du tunnel et à se rapprocher petit à petit des équipes du milieu du tableau. Un résultat qui va galvaniser les joueurs du MB Bouira pour enregistrer d’autres résultats positifs à l’avenir.

Le MB Bouira respire

En haut du classement, la JS Bordj Menaïel confirme de match en match et enchaîne avec les bons résultats. Cette fois, le leader est allé chercher un point à l’extérieur en faisant 1 à 1 contre le CRB El Hamadia. Alors que l’USM Sétif s’est imposée sur le score logique de 2 à 0 devant son invité du jour, le DRB Baraki. L’AS Bordj Ghedir n’a pas raté sa sortie at home et devant son public en battant sur le score de 2 à 0 le FC Bir El Arch, tandis que le NRC Boudjelbana a été tenu en échec par le SA Sétif en faisant 0 à 0.

L’ASC Ouled Zouai revient fort et commence à sortir la tête de l’eau après sa nouvelle victoire en déplacement sur le score de 3 à 2 devant la JS Boumerdès, alors que le Hydra AC a pris le meilleur sur l’IRB Berhoum en s’imposant 2 à 0 et remonte la pente au classement.

Massi Boufatis.

Les résultats

AS Bordj Ghedir 2 – FC Bir El Arch 0

CRB El Hamadia 1 – JS Bordj Menail 1

ES Bouakeul 0 – MB Bouira 0

Hydra AC 2 – IRB Berhoum 0

JS Boumerdès 2 – ASC Ouled Zouai 3

NRB Grarem 1 – JS Azazga 0

NRC Boudjelbana 0 – SA Sétif 0

USM Sétif 2 – DRB Baraki 0