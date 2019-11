La JS Azazga collectionne les échecs

Les matchs se suivent et se ressemblent pour la JS Azazga qui ne sait plus gagner et multiplie les faux-pas à domicile et à l’extérieur. Avant-hier, les coéquipiers de Malik Ihadjadène, qui étaient en déplacement à Bir El Arch, n’ont pas pu réaliser un bon résultat et sont revenus bredouilles, en s’inclinant sur le score de 2 à 0. Une défaite qui confirme le malaise qui secoue le club des Rouge et Noir. Les joueurs ont la tête ailleurs et ne sont pas dans leur dynamique de début de saison, où ils ont réussi un sans-faute pendant quatre matchs, avant de marquer le pas, lors des trois dernières journées.

Et pour cause. Sur les 9 points mis en jeu, lors des trois derniers matchs, les camarades de Yazid Taouri se sont contentés de récolter un petit point et de surcroît à domicile devant la JS Bordj Menaïel durant la précédente journée. Une situation qui a eu des répercussions sur le classement de l’équipe, qui s’st retrouvée à la 5e place. Elle a encore dégringolé dans le tableau d’affichage, suite aux résultats des autres équipes, lors de cette 8e journée. Les Azazguis occupent désormais la 8e place avec toujours 11 points dans leur compte.

Ils sont dépassés par l’AS Bordj Ghedir, qui a arraché un nul à Sétif en faisant 0 à 0 contre le SAS. Il en est de même pour la JS Boumerdès, laquelle a battu Hydra AC sur le score de 2 à 0 et prend la 5e place. C’est le cas pour le DRB Baraki, qui s’est imposé devant le leader, le NRB Grarem, sur le score de 3 à 1. La perte de vitesse de la JS Azazga est inquiétante, ce qui a mis les supporters très en colère. D’ailleurs, ces derniers espèrent que le problème financier des joueurs sera réglé pour leur permettre de retrouver confiance pour le reste du parcours. Pour leur part, les Azazguis, qui n’ont plus cette volonté et cette rage de vaincre du début de saison, doivent se ressaisir. Enfin, le MB Bouira a réussi à souffler un peu, après sa victoire face au CRB El Hamadia sur le score de 2 buts à 1.

M. B.

Les résultats

JS Boumerdès 2 – Hydra AC 0

ASC Ouled Zouai 1 – USM Sétif 2

DRB Baraki 3 – NRB Grarem 1

IRB Berhoum 4 – NRB Boudjelbana 0

JS Bordj Menaïel 3 – ES Bouakeul 1

MB Bouira 2 – CRB El Hamadia 1

SA Sétif 0 – AS Bordj Ghedir 0

FC Bir El Arch 2 – JS Azazga 0