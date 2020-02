La JS Azazga de mal en pis

C’est le fruit de la mauvaise gestion et de l’instabilité, au niveau du staff technique, et des mouvements de grève des joueurs non payés, qui est derrière la chute libre de la JS Azazga. Cela s’est vérifié, jeudi, au stade de Boumerdès, lors de la réception du FC Bir El-Arch pour le compte de la 23ème journée du championnat Inter-régions, Centre-Est. Les Rouge et Noir sont passés à côté de leur match, en s’inclinant sur le score net et logique de 2 à 0. D’ailleurs, ils auraient pu encaisser plus de deux buts. Une défaite attendue, après tout ce qui s’est passé, une semaine avant, au stade Boukersi d’Azazga, où l’équipe a été tenue en échec par le SA Sétif, sans oublier l’agression, dont a été victime l’arbitre directeur de jeu. Tels sont les effets de ces fâcheuses circonstances sur le groupe, qui est disloqué, ne sait plus gagner et n’a plus la tête à jouer, au football. Une nouvelle défaite qui ne fait que confirmer que la JS Azazga est en chute libre et risque de se retrouver en Régionale une, avant le baisser de rideau de la saison. A cet effet, la direction est appelée à assumer ses responsabilités pour que l’équipe ne rate pas le reste de sa saison sportive. Pour leur part, les Azazguis, qui savent très bien qu’ils sont dans la zone de turbulences, sont condamnés à rebondir, lors de leurs prochaines sorties, pour éviter la relégation avant l’heure. Ce que ne souhaitent pas leurs supporters. Mais l’opposition se prépare d’ores et déjà à passer à l’action, en prévision du prochain mandat olympique. Y aura-t-il du changement à la direction ? On le saura d’ici la fin de saison, surtout si la JSA dégringole, en R 1. Ce sera alors l’échec total du club, qui avait comme objectif, en début de saison, l’accession en DNA. Reste que c’est le contraire qui est en train de se produire à l’issue de cette 23ème journée, avec une 13ème place au classement, c’est-à-dire parmi les quatre derniers de la classe.

L’E Sour El-Ghozlane se rachète

L’accession commence à se dessiner pour cinq équipes, qui occupent le peloton de tête du groupe Centre-Ouest, lesquelles ont toutes gagné. A cette occasion, le leader, l’E Sour El-Ghozlane, qui reste sur une cuisante défaite concédée, lors de la dernière journée, s’est rachetée même sans trop convaincre, en battant la lanterne rouge, le CRB Sendjas (2-0). Le WAB Tissemslit a, lui, écrasé le CAS Abdelmoumène sur le score de 3à 0. Ce fut aussi une bonne opération pour le CR Zaouia et l’IRB Boumedfaâ, qui ont remporté des victoires. L’équipe de Zaouia a réussi à piéger le CRB Oued Fodda (0-2) et l’IRB Boumedfaâ aussi. D’ailleurs, elle n’a pas fait dans le détail, en écrasant le CRB Froha (2-4). De son côté, le RA Aïn Defla a été freiné dans son ascension, en s’inclinant lourdement face à l’ARB Ghris (5-0). Quant au CR Beni Slimane, il a écrasé l’OM Ruisseau sur le score de 5 buts à 2. Le CRC Tiaret et l’ES Berrouaghia n’ont pas pu se départager et se sont séparées sur un score vierge de zéro partout, alors que le MS Cherchell a dominé le CRB Boukadir (3-0).

M. B./ M. A.