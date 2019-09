La JS Azazga en danger à Oueld Zouai

La JS Azazga, qui a raté l’entame de la saison en perdant à domicile devant le Hydra AC un but à zéro, la semaine passée, à la surprise générale du public présent au stade Boukersi, est partie, hier, à Ouled Zouai (Aïn M’lila), pour y affronter, aujourd’hui, le SC Ouled Zouai, pour le compte de la 2e journée de l’inter-régions. Un match d’une grande importance pour les poulains de Moussouni et Taouri. Les Azazguis sont conscients de la lourde tâche qui les attend, cet après-midi à partir de 16h, mais ils sont animés d’une grande volonté, pour revenir à la maison avec un résultat positif.

C’est ce que nous a affirmé le président Mouloud Sahi : «On a réussi un match plein face à Hydra, mais la chance ne nous a pas souri. Je fais confiance aux joueurs et au staff technique, inchallah on reviendra de Ouled Zouai avec un résultat positif, peut-être même avec les trois points du match». Et d’ajouter : «On a une bonne équipe, des joueurs de qualité qui ont des atouts à faire valoir pour se racheter du dernier échec contre le Hydra AC». Les Rouge et Noir croient en leur belle étoile. Ils sont partis confiants à Ouled Zouai, même si leur mission ne sera pas facile, devant un adversaire qui reste difficile à manier, sur ses bases et devant son public.

Pour l’autre représentant de la Kabylie, le MB Bouira, il accueillera le FC Bir El Arch, avec la ferme intention de prendre les trois points de la rencontre. Il y a aussi la JS Boumerdès qui tentera de confirmer son dernier succès à l’extérieur, en tentant de battre son invité du jour, le NRB Grarem. C’est le cas aussi de la JS Bordj Menaïel, qui a arraché un nul lors de la première journée, et qui affrontera cet après-midi, au stade Takejrad, l’IRB Berhoum. Le seul objectif des Coquelicots, c’est la victoire et rien d’autre.

Pour le reste des rencontres de cette deuxième journée de la division inter-régions du groupe Centre-est, le CRB El Hamadia donnera la réplique à l’AS Bordj Ghdir, tandis que l’ES Bouakeul en découdra avec le NRB Boudjelbana. Le Hydra AC recevra lui l’USM Sétif, alors que le Stade Africain Sétifien croisera le fer avec le DRB Baraki, avec l’ambition de rafler les trois points mis en jeu.

M. B.

Le programme

Aujourd’hui à 16h

SC Ouled Zouai – JS Azazga

CRB El Hamadia – AS Bordj Ghedir

ES Bouakeul – NRB Boudjelbana

Hydra AC – USM Sétif

JS Boumerdès – NRB Grarem

JS Bordj Menaïel – IRB Berhoum

MB Bouira – FC Bir El Arch

SA Sétif – DRB Baraki