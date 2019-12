La JS Azazga pour le rachat, le MB Bouira pour la confirmation

Après son dernier faux-pas à domicile face à l’USM Sétif, où elle s’est contentée d’un match nul vierge, la JS Azazga n’a pas d’autre choix que de se racheter, cet après-midi, au stade de Bordj Ghedir, devant l’ASBG, pour le compte de la 13e journée du Championnat de l’Inter-régions, Groupe Centre-Est. Les débats s’annoncent donc chauds pour les Azazguis, qui ont en face une équipe de Bordj Ghedir qui les attend de pied ferme.

En tout cas, la balle est dans le camp des joueurs, seuls acteurs sur le terrain, pour prétendre à la réalisation d’un résultat positif. Sinon, ils risquent de dégringoler encore dans le classement. De son côté, le MB Bouira, qui s’est distingué mardi passé en battant le leader de la JS Bordj Menaïel 2 à 1, défie la JS Boumerdès avec la nette ambition de récolter trois autres points ou, au moins, revenir au bercail avec un précieux point. Mais ce ne sera pas facile devant une équipe qui veut rebondir et rectifier le tir.

Alors, la vigilance doit être de mise chez les Bouiris, s’ils veulent revenir à la maison avec le meilleur résultat possible. Pour les autres matchs de la journée, la JS Bordj Menaïel est opposée au SA Sétif. Son but : se ressaisir et prendre les trois points pour rester en haut du classement. En outre, deux prétendants pour le sacre final, l’USM Sétif et le NRB Grarem, ont rendez-vous, au stade 8 Mai 1945 de Sétif. Le vainqueur s’offrira une marge par rapport à l’autre. Ce match est prévu demain, contrairement aux autres rencontres de cette 13e journée qui sont programmées pour cet après-midi.

Quant à l’IRB Berhoum, elle a la tâche difficile devant le CRB El Hamadia, en déplacement. C’est aussi le cas pour le FC Bir El Arch, qui défie l’ES Bouakeul. Le Hydra AC affronte, lui, la formation du DRB Baraki dans un derby qui s’annonce palpitant entre les deux équipes voisines. Enfin, le NRC Boudjelbana croise le fer avec son homologue de l’ASC Ouled Zouai pour prendre les trois points en jeu. Mais attention à l’équipe visiteuse qui revient fort ces derniers matchs !

M. B.