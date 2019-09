La JS Azazga prépare le Hydra AC

Le compte à rebours a commencé pour les gars d’Azazga, en prévision du coup d’envoi de la nouvelle saison. Les Rouge et Noir, qui se sont bien préparés sous la houlette de leur coach, Fawzi Moussouni, se préparent activement pour le premier match de Championnat de l’Inter-régions contre le Hydra AC, au stade Boukersi d’Azazga. Fawzi Moussouni et son adjoint Yazid Taouri ne comptent rien laisser au hasard, cette semaine, pour bien peaufiner la préparation et préparer l’équipe-type qui débutera la compétition officielle, samedi prochain, devant le public azazgui.

Un public qui attend une autre accession, cette saison. Les camarades de Belkaid, eux, sont animés d’une grande volonté et comptent faire de leur mieux pour réussir leur entame de la saison. Ils ne jurent que par la victoire, face aux gars d’Hydra, qui leur permettra de lancer leur parcours de fort belle manière, en Inter-régions, en présence d’autres clubs qui aspirent à jouer les premiers rôles. Il est question, notamment, de la JS Bordj Menaïel, nouveau promu, qui terrasse tout sur son passage, en matchs amicaux.

En tout cas, les Rouge et Noir sont confiants et croient en leur belle étoile. Ils auront devant eux cinq jours pour préparer ce premier test officiel face au Hydra AC, samedi prochain, à domicile, et devant leurs supporters. Yazid Taouri dira dans ce sens : «On a joué plusieurs matchs amicaux et on a tiré beaucoup d’enseignements avec l’entraîneur en chef Fawzi Moussouni. On a un bon groupe composé de jeunes pétris de qualités et on est confiants quant à la réalisation d’une belle saison avec pourquoi pas une accession en DNA, surtout si le système de compétition sera remanié, ce mardi, lors de l’AG extraordinaire de la FAF.

Mais pour nous, l’objectif est de faire sensation et réaliser une saison pleine avec l’objectif de se frayer une place au soleil à la fin du parcours.» Et de conclure : «Il nous reste quelques jours avant le début du Championnat et ce match face au Hydra AC, chez nous et devant nos supporters. On va apporter les derniers réglages pour dégager un meilleur onze, qui sera capable de donner de la joie aux Azazguis et d’entamer le Championnat avec brio et succès. Les joueurs sont déterminés à honorer comme il se doit les couleurs de la JSA, et on leur fait confiance.» Les poulains de Moussouni et Taouri sont donc décidés à frapper fort d’entrée et à lancer un avertissement à tous leurs adversaires.

Massi Boufatis