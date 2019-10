La JS Azazga rate le coche

En bonne forme en ce début de saison, la JS Azazga s’est déplacée à Alger, avant-hier, avec l’intention de revenir avec une victoire face au DRB Baraki, lors d’un match comptant pour la 4e journée du Championnat de l’inter-régions, groupe Centre-Est. Mais les poulains de Moussouni se sont contentés d’un match nul vierge. Pourtant, les camarades de Belkaid avaient le match en main et pouvaient marquer à maintes reprises. Mais ils ont raté cinq occasions nettes de scorer, car l’efficacité leur a fait défaut. Les joueurs ont confondu vitesse et précipitation, ce qui les a privés de marquer au moins un but. Malgré cela, ce nul ramené de l’extérieur est un résultat positif et confirme les intentions des Azazguis, qui sont à leur troisième match sans la moindre défaite.

Il est à rappeler que la JS Azazga occupe le haut de la pyramide avec 7 points dans son escarcelle, deux points de retard sur le leader du NRB Grarem, lequel s’est imposé à l’extérieur, et un autre point de retard du deuxième au classement, l’USM Sétif. Ce dernier a arraché un nul à Bordj Menaïel contre la JSBM locale.

Le MB Bouira chute à domicile

L’autre représentant de la Kabylie, en l’occurrence le MB Bouira, avait une occasion en or de se retrouver sur le podium, lors de la réception du NRB Grarem. Mais ce fut pour lui la chute libre, au stade Saïd Bourouba. En effet, les Bouiris ont laissé des plumes à domicile, en s’inclinant sur le score d’un but à zéro. Cela a permis à leur invité du jour de prendre les commandes du classement. Les Bouiris sont ainsi à la 14e place avec seulement 4 points. En tout cas, le prochain déplacement à Azazga sera palpitant et difficile pour les gars du MBB, où ils vont en découdre avec la JSA qui a le vent en poupe et qui est classée en haut du tableau.

Massi Boufatis

Les résultats

ASCO Zouai 1 – FCBE Arch 1

DRB Baraki 0 – JS Azazga 0

ES Bouakeul 1 – CRBE Hamadia 0

Hydra AC 1 – ASB Ghedir 0

JS Boumerdès 1 – NRB Boudjelbana 1

JS Bordj Menaïel 1 – USM Sétif 1

MB Bouira 0 – NRB Grarem 1

SA Sétif 0 – IRB Berhoum 1