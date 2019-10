La JS Azazga sur le podium

Il faut bien compter sur cette équipe de la JS Azazga, qui avance à grands pas, pour se frayer une place au soleil en fin de saison. Le choc de la journée contre le MB Bouira que le stade Boukersi a abrité avant-hier jeudi, a été palpitant et très disputé de bout en bout. Les capés de Moussouni ont eu la main mise sur le match en dominant de bout en bout les Bouiris qui se sont regroupés derrière, tout en opérant avec des contres attaques. Les coéquipiers de Taouri Yazid ont dû attendre les dernières minutes de la partie pour donner de la joie aux supporters nombreux entassés dans les tribunes du stade Boukersi. Une victoire qui permet aux Rouge et Noir de se frayer une place sur le podium, avec 10 points dans leur compte.

Ils se hissent à la 3e place et avec deux points de retard, sur le leader le NRB Grarem qui s’est imposé 2 à 0, devant le Stade Africain Sétifien et avec un point sur le dauphin l’USM Sétif, qui a eu le dernier mot contre l’ES Bouakeul sur le score de 5 à 1. Les camarades d’Aghouiles ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et visent la place de leader, lors des prochaines journées. Il est à signaler que le président de section Mouloud Sahi est revenu à de meilleurs sentiments, en renonçant à sa démission, après l’intervention des membres du CSA, du P/APC d’Azazga et du P/APW de Tizi Ouzou, qui l’ont convaincu de poursuivre sa mission.

Tout est rentré dans l’ordre et les Azazguis sont sur leur lancée, avec trois victoires, un nul et une seule défaite seulement. Le coach Fawzi Moussouni est en train d’accomplir du bon travail, depuis sa prise en main de cette équipe. Toutes les rencontres de cette 5e journée de l’inter-régions du groupe centre-est ont eu lieu avant-hier, sauf la rencontre IRB Berhoum – ASC Ouled Zouai programmée pour hier à 15h au stade de Berhoum.

M. B.

Les résultats

ASB Ghedir 2 – JS Boumerdes 0

CRB Hamadia 0 – Hydra AC 1

FCB Arch 4 – DRB Baraki 2

JS Azazga 1 – MB Bouira 0

NRB Grarem 2 – SA Sétif 0

NRB Boudjelbana 1 – JSB Ménaïel 2

USM Sétif 5 – ES Bouakeul 1