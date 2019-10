La JS Azazga sur sa lancée

Après son large succès ramené d’Ouled Zouai, il y a moins d’une semaine, la JS Azazga a réussi la passe de deux, avant-hier. C’était lors de la réception du leader, la JS Boumerdès, au stade Boukersi d’Azazga, pour le compte de la 3e journée du championnat de la division Inter-régions (groupe centre-est). Les poulains de Fawzi Moussouni et Yazid Taouri confirment donc leur bonne santé, en venant à bout de cette coriace équipe de Boumerdès par un but à zéro. La seule réalisation de la partie a été signée avant la pause citron, à la 38’, grâce à un travail individuel de l’omniprésent Berkoud Hakim qui s’est joué de la défense adverse, avant de tirer un bolide des 20 mètres ne laissant aucune chance au gardien adverse.

Les visiteurs auraient pu égaliser une minute après, suite à une frappe puissante, mais le ballon s’est heurté à la barre transversale. En deuxième période, la JS Azazga a continué sa domination. Elle aurait même pu s’imposer avec un score plus large si elle avait eu un plus de chance devant les bois adverses. Cette victoire, la deuxième de suite, confirme les intentions des Rouge et Noir de jouer à fond leurs chances pour l’accession en division nationale amateur. Les coéquipiers d’Aghouilès sont, en effet, animés d’une grande volonté d’aller de l’avant et d’enchaîner avec d’autres résultats positifs, afin de se frayer une place au soleil en fin de saison.

Le coach Fawzi Moussouni et son adjoint Yazid Taouri sont en train d’accomplir un travail qui commence déjà à donner des fruits, après trois journées du championnat. Même la direction, à sa tête Mouloud Sahi, ne lésine pas sur les moyens pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions et les galvaniser, pour être toujours au rendez-vous. La suite s’annonce sous de bons auspices pour la JS Azazga qui pète la forme en ce début de saison.

M. B.

Les résultats

AS Bordj Ghedir 1 – ES Bouakeul 1

DRB Baraki 2 – ASC Ouled Zouai 0

FC Bir El Arch 1 – SA Sétif 1

JS Azazga 1 – JS Boumerdes 0

NRB Grarem 1 – JS Bordj Menail 0

NRB Boudjelbana 2 – Hydra AC 0

Aujourd’hui à 15h

USM Sétif – CRB El Hamadia

IRB Berhoum – MB Bouira