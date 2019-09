La JS Azazga veut débuter en force

La JS Azazga affrontera, cet après-midi à partir de 16h, la formation de Hydra AC, pour le compte de la première journée du championnat de la première journée de l’inter-régions groupe centre-est. Un rendez-vous qui va certainement drainer un public nombreux au stade d’Azazga. Les poulains de Moussouni et Taouri qui se sont bien préparés, ne comptent pas rater cette première sortie et ne jurent que par la victoire pour entrevoir la suite sous de bons auspices et avec un moral au beau fixe, et surtout avec beaucoup de confiance. Les coéquipiers de Belkaid sont animés d’une volonté d’acier et leur seul et unique objectif face aux Hydratis est la victoire et rien que la victoire. Avec l’avantage du terrain et l’apport des supporters, la JS Azazga ne compte pas louper ce premier rendez-vous de la saison.

Le MB Bouira en appel à Baraki

Le MB Bouira, de son côté, sera en déplacement à Alger pour affronter le DRB Baraki. Un match qui s’annonce difficile pour les Bouiris, mais ces derniers, confiants et optimistes, comptent réussir un résultat positif pour cette première sortie de la saison. Les gars de Baraki les attendent de pied ferme, mais les Bouiris ne vont pas se présenter sur la pelouse en victime expiatoire et leur mot d’ordre c’est d’arracher les trois points qui seront mis en jeu, ou à défaut de repartir avec au moins le point du match nul.

Baptême du feu pour la JS Bordj Ménaïel et la JS Boumerdès

Les deux nouveaux promus en inter-régions, la JS Bordj Ménaïel et la JS Boumerdès, feront leur entrée dans ce palier cet après-midi. Les gars de Bordj Ménaïel, qui affichent la grande forme, sont décidés à ne pas rater leur sortie face au FC Bir El Arch et sont décidés à frapper d’entrée. Les coéquipiers de Dadèche sont armés d’une volonté d’acier pour récolter les trois premiers points de la saison, même s’ils savent que leur mission ne sera guère facile devant le FC Bir El Arch qui reste une équipe difficile à manier sur ses terres et devant ses supporters.

De son côté, la JS Boumerdès qui a accompagné la JSBM en inter-régions, aura aussi la tâche délicate en déplacement face à l’IRB Berhoum. Mais avec le bon état d’esprit qui anime le groupe, la JS Boumerdès est capable de relever le défi et de revenir à la maison avec un bon résultat qui ne fera que galvaniser l’équipe pour aller de l’avant. Les deux représentants de la wilaya de Boumerdès, les Coquelicots et la JS Boumerdès, sont capables de surprendre respectivement le FC Bir El Arch et l’IRB Berhoum.

M. B.

Le programme

Aujourd’hui à 16h

ASC Ouled Zouai – SA Sétif

DRB Baraki – MB Bouira

FC Bir El Arch – JS Bordj Ménaïel

IRB Berhoum – JS Boumerdès

JS Azazga – Hydra AC

NRB Grarem – ES Bouakeul

NRBB – CRB El Hamadia

USM Sétif – AS Bordj Ghedir