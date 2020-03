La JS Azazga veut y croire

Le Championnat de la Division inter-régions tire à sa fin, car il ne reste que six journées. À cette occasion, on peut dire que la JS Azazga se dirige droit vers la Régionale. D’ailleurs, sa série de mauvais résultats en est la parfaite illustration, puisqu’elle reste sur quatre défaites et un nul, lors des cinq derniers matchs joués. Cet après-midi, les Azazguis affrontent un malclassé qui a mis les deux pieds en division inférieure, à savoir le NRC Boudjelbana. Mais le match n’est pas gagné d’avance et les joueurs sont appelés à faire de leur mieux pour empocher les trois points et se racheter de leur dernière défaite face à l’IRB Ber houm.

A noter qu’une autre défaite anticipera la relégation de la JS Azazga, en Régionale une. Mais il faut tout de même signaler la mauvaise gestion du club, puisque plusieurs entraîneurs se sont succédé à la barre technique depuis l’entame de la saison. Ce qui s’est répercuté négativement sur les résultats techniques de l’équipe. L’autre club de la Kabylie, le MB Bouira, qui a réussi une remontée spectaculaire, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les poulains de Salem Gaci veulent assurer l’accession avant la fin du Championnat et accompagner la JS Bordj Menaïel qui n’aura besoin que d’une victoire, demain, face à la JS Boumerdès, pour accéder. Les Bouiris veulent enchaîner avec une autre victoire cet aprèsmidi, au stade de Hydra, face au HAC local, pour augmenter leurs chances de se frayer une place au soleil, avant le baisser de rideau de la saison sportive.

Pour les autres matchs de la journée, l’ES Bouakeul aura à défier le SA Sétif dans un match palpitant, tandis que l’USM Sétif attend de pied ferme le FC Bir El-Arch pour rafler la mise. Même son de cloche pour le NRB Grarem, qui sera opposé à l’IRB Berhoum et qui ne compte pas rater la victoire. L’AS Bordj Ghedir croise, elle, le fer avec le DRB Baraki, alors que le CRB El-Hamadia donnera la réplique à l’ASC Ouled Zouai, dans un match sans enjeu, sachant que les deux équipes ont mis les deux pieds, en Régionale une. Le choc de cette journée aura lieu demain, au stade Djilali Bounaâma de Boumerdès, entre la JS Boumerdès et la JS Bordj Menaïel dans un derby explosif de la wilaya de Boumerdès.

Massi B.