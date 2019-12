La JS Djermouna frappe fort

La onzième journée de la division honneur Béjaïa a été prolifique en matière de buts inscrits. En effet, au total, 30 buts ont été marqués dont 21 par quatre clubs, à commencer par le leader la JS Djermouna qui s’est baladé lors de ce choc des extrêmes et a littéralement laminé le CS Protection Civile chez lui sur le score sans appel de sept buts à un. De ce fait, les poulains de Zahir Heddadj et son adjoint Lemnouer Mebarki accentuent leur avance à quatre points de leur dauphin, le NC Béjaïa.

Ainsi, les supporters des Jaunes et Bleus commencent d’or et déjà à croire au rêve du fait que leur équipe favorite enregistre des résultats satisfaisants et prouve qu’elle possède de solides arguments pour jouer l’accession. Entre-temps, le NC Béjaïa est à créditer d’une belle performance, victorieux dans son derby en frappant fort face à Gouraya sur le score sans appel de 3 buts à 0. Cette journée a été également profitable au Doyen, le SS Sidi-Aïch qui continue son ascension.

En effet, les jeunes de Samir Amaouche, qui avancent doucement mais sûrement, ont remporté les trois points de la victoire (2 – 1) face au onze d’Ighil Ouazzoug et se placent ainsi à la troisième marche du podium. Ce qui n’est pas le cas pour le CRB Souk El Tenine qui commence à perdre du terrain et qui a déçu ses fans en concédant un nouveau match nul, cette fois sur sa pelouse, face au RC Ighil Ali (1 – 1), suivi à la cinquième place par l’ARB Barbacha qui a réalisé le second meilleur score en parvenant à faire voler en éclats la défense de l’Olympique de Feraoun (5 – 0).

À Aokas, le CRBA local a enfin renoué avec le succès, et ce, après sa victoire nette et sans bavure devant l’Olympique de M’Cisna (4 – 0), ce qui est rassurant pour la suite du parcours. Toutefois, la grosse surprise de cette étape a été enregistrée à Amizour où la JSBA local s’est, contre toute attente, de nouveau effondré à domicile devant le nouveau promu, en l’occurrence la JS Melbou, heureux sur le score étriqué de 1 à 2. Enfin, la rencontre AS Taâssast – CRB Aït R’zine s’est terminée sur le score d’un but partout (1 – 1).

Tahar H.

Les résultats

JSB Amizour 1 – JS Melbou 2

CRBSE Tenine 1 – RC Ighil Ali 1

CS P Civile 1 – JS Djermouna 7

AS Taâssast 1 – CRBA R’Zine 1

Gouraya Béjaïa 1 – NC Béjaïa 3

CRB Aokas 4 – O M’Cisna 0

ARB Barbacha 5 – O Feraoun 0

SS Sid-Aïch 2 – JSI Ouazzoug 1