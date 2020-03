La JS Mesdour se distingue

Le championnat de karaté do a vu la participation de plus de 400 athlètes, représentant 38 Ligues de wilaya, dont celle de Bouira. Le Championnat d’Algérie de karaté do (kata et kumite), individuels et par équipe, seniors messieurs et dames, qui s’est déroulé du 5 au 7 mars, au niveau de la salle OMS Hacha Hacène d’Alger, a été marqué par la belle prestation de la JS Mesdour de Bouira de karaté do. Une équipe qui a récolté trois médailles, une en or et deux en bronze. Ce Championnat a vu la participation de plus de 400 athlètes, représentant 38 Ligues de wilaya, dont celle de Bouira.

Il a été dominé par les clubs algérois, à l’instar du GSP, qui a raflé la mise, en remportant 23 médailles, dont 7 en or, suivi de l’Olympique Birtouta, avec six médailles, dont 4 en or, de l’AS Sûreté nationale avec 7 médailles, dont 3 en or, et la JS Barika de Batna avec 4 médailles, dont une en or. Le représentant de la wilaya de Bouira, la JS Mesdour, arrive à la cinquième place, avec trois médailles, une en or et deux en bronze, en kumite individuels messieurs. La médaille d’or a été remportée par Alaa Salmi, qui s’est adjugé le titre de champion d’Algérie chez les moins de 60 kg. Bakir Hadj Aïssa a terminé à la troisième place dans la même catégorie et poids, alor s que Youcef Boukhechba a terminé, lui aussi, à la troisième place dans la catégorie des moins 84 kg.

Il est à souligner que la distinction de la JSM a apporté beaucoup de joie aux sportifs de la wilaya de Bouira et à la population de Mesdour. Une région qui, malgré son éloignement du chef-lieu de Bouira et ses nombreux problèmes inhérents au chômage et au développement, continue de se distinguer dans les sports individuels, notamment le karaté do. Ainsi, le champion d’Algérie Alaa Salmi et les deux autres promettent d’autres distinctions et trophées africains et mondiaux, comme ce fut le cas avec leur prédécesseur du club d’Aïn Laloui (Bouira), à savoir Abdelkrim Bouamria, champion d’Afrique et arabe de karaté do et détenteur d’autres titres open internationaux.

Pour rappel, les karatékas du GS Pétroliers (messieurs) et de l’OM Birtouta (dames) ont dominé les finales de kumité individuel du Championnat d’Algérie de karaté-do seniors, en s’adjugeant la majorité des 10 titres mis en jeu lors de la 2e journée de compétition. Chez les dames, les athlètes de l’OM Birtouta ont décroché trois médailles d’or par Chaima Midi (-61 kg), Safia Dine (-68 kg) et Loubna Mekedes (+68 kg), alors que les deux autres titres sont revenus aux Pétrolières Widad Draou (-55 kg) et Imen Taleb (-50 kg). Chez les messieurs, les athlètes du GS Pétroliers se sont adjugés deux médailles d’or grâce à Fouad Benbara (-67 kg) et Samy Brahimi (-84 kg), alors que les autres titres nationaux ont été remportés par Alaa Salmi de la JS Masdour (Bouira) dans la catégorie (-60 kg), Mohamed Benbrahem de l’AS Sureté nationale en (-75 kg) et Moussa Belhamel de la JS Barika (Batna) en (+84 kg).

M’hena A.