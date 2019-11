La JS Tichy dos au mur

La dernière rencontre de la 5e journée, reportée à aujourd’hui, verra l’EC Oued Smar recevoir, au stade de Bourouba, les gars de Tichy, dans une rencontre qui s’annonce difficile pour les deux équipes. Les locaux, qui pointent à la 10e place avec 4 points au compteur, voudraient bien se rapprocher du groupe de tête, alors que les visiteurs aspirent à sortir de la zone rouge, eux qui sont avant-derniers avec seulement deux points au compteur récoltés sur les 12 possibles (4 rencontres jouées). Une mauvaise posture, dirions-nous, même si on n’est qu’au début du Championnat et qu’il reste 75 points en jeu.

Les poulains de Bachir Bensaid, le coach de Tichy, visent un bon résultat, eux qui restent sur une défaite à domicile devant l’actuel chef de file, l’OS El Kseur. Ce denier a remporté le 1er derby de la Kabylie, lors de la 4e journée, au stade de Baccaro, sur le score étriqué d’un but à zéro. «On ira à Bourouba en conquérants et notre place actuelle dans le Championnat nous poussera à redoubler d’efforts et tout faire afin de rentrer chez nous avec au moins un nul, sinon les trois points. On est prêts pour la bataille du terrain et on fera tout pour récupérer les trois points cédés devant le voisin d’El Kseur. En tout cas, on a des atouts à faire valoir et on les mettra à profit pour contrer l’équipe locale», ont indiqué les joueurs à l’unanimité. Du côté du staff technique, cette rencontre est importante, vu le classement de l’équipe, et il faudra réagir avant qu’il ne soit trop tard.

Rahib M.