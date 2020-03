La JS Tixeraïne s’envole

Le leader, la JS Tixeraïne, creuse l’écart à six points du nouveau dauphin, le WB Saoula. Alors que le leader jouait en déplacement, face au CRB Tizi Ouzou, ni le CRB Bordj El-Kiffan ni l’OS El-Kseur n’ont pu profiter de leur rencontre, qui s’est déroulée à Alger. En effet, celle-ci s’est achevée sur un score de parité d’un but partout, ce qui n’a fait l’affaire d’aucune d’elles, surtout que le chef de file est allé battre les Communards sur le score de 3 buts à 2. Il creuse ainsi l’écart à six points du nouveau dauphin, le WB Saoula, facile vainqueur de l’USM Chéraga sur le score de 3 à 1.

Du coup, l’accession se jouera entre les quatre premiers (JS Tixeraïne, WB Saoula, CRB Bordj ElKiffan et OS El-Kseur) et à un degré moindre le CA Kouba qui, malgré son large succès sur la JS Tichy, se retrouve à neuf points de retard du leader. Un écart difficile à surmonter, car il reste 21 points en jeu. Idem pour l’ERB Ouled Moussa laquelle, après sa défaite face à l’ESM Boudouaou, sur le score de 2 à 1, se retrouve à 10 points de retard du premier. Sur un autre registre, alors que les Littoraux continuent leur descente aux enfers avec la 14ème défaite enregistrée, les Rouge et Noir ont enregistré leur 6ème victoire de la saison, aux dépens de leur invité du jour, l’ES Azeffoun. Une équipe que les camarades de Nassim Kherraz ont battue sur le score de 2 à 1.

Ce succès permet au club aux 73 ans d’existence (USOA) de gagner deux places. Il se retrouve ainsi à la 10ème place avec 28 points au compteur. Ce qui le met dans une bonne position pour atteindre son objectif premier, qui est le maintien en Régionale 1. Au train où vont les choses, les Unionistes sont bien partis pour éviter une 3ème rétrogradation. L’autre bonne affaire de la journée est à mettre à l’actif des gars de la JSM Chéraga, qui ont gagné en déplacement face à l’USM Draâ Ben Khedda.

Certes, ce fut une petite victoire, mais elle est précieuse pour la suite, puisque le club vainqueur sort de la zone rouge et pointe à la 13ème place avec 24 points, alors que les locaux dégringolent à la 14ème place avec 22 points. Néanmoins, ils sont un peu à l’abri par rapport à la dernière place, puisque les gars de D.B.K possèdent actuellement huit points d’avance sur la lanterne rouge, la JS Tichy (14 points). Enfin, l’EC Oued Smar a pris les trois points, après avoir battu son invité du CM Tidjelabine sur le score de deux buts à un.

R. M.

Les résultats

CRBB Kiffan 1 – OS El-Kseur 1

CRB Tizi Ouzou 2 – JS Tixeraïne 3

CA Kouba 5 – JS Tichy 0

WB Saoula 3 – USM Chéraga 1

USMDB Khedda 0 – JSM Chéraga 1

EC Oued Smar 2 – CM Tidjelabine 1

US Oued Amizour 2 – ES Azeffoun 1

ESM Boudouaou 2 – ERBO Moussa 1