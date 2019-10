La JSB El-Kseur en quête d’infrastructures

Au niveau de la wilaya de Bejaia, des clubs sont lancés et créés chaque année. Des clubs et autre associations sportives qui ont souvent comme objectif d’éviter aux jeunes des fléaux de la société. Ainsi donc, afin de canaliser la montée de ces phénomènes de sociétés, des clubs de différentes disciplines sportives sont créés. L’un de ces clubs, c’est celui de la JSB El-Kseur, qui a été créé le 1er mars 2018, avec une discipline qui est le basket. Mais, il faut dire que bien que les dirigeants aient un projet sportif pour ce club, le manque d’infrastructures se pose avec acuité. D’ailleurs, dans une ville comme El Kseur, où on retrouve des clubs multisports, ce sont plutôt des salles sportives qui manquent.

Ce qui fait penser aux dirigeants la nécessité de récupérer la voûte du CEM des frères Haddad, qui était tout simplement abandonnée, perdant son image, d’il y a quelques saisons. Une voûte qui a été délaissée par les autorités locales, entre autres l’APC, et il a fallu que les responsables du club (JSBEK) se penchent sur ce problème, pour que les travaux soient entamés depuis un bon moment déjà. L’aménagement de ladite voûte s’effectue quotidiennement grâce à des aides financières des tiers et des amis au club. Aujourd’hui, le club demande de l’aide pour accélérer les travaux et pourquoi pas récupérer cette voûte légalement. «Le club JSBEK est dans la nécessite de demander de l’aide pour effectuer des travaux et des aménagements au niveau de la voûte du CEM des frères Haddad à El-Kseur. Cette voûte est aménagée afin de permettre aux jeunes d’El-Kseur de s’adonner à leur sport favori et s’entraîner au basketball et ce, dans de bonnes conditions», martèle-t-on au niveau des dirigeants de ce club, à leur tête le président Bouzera Nabil.

«Il reste beaucoup de travaux à accomplir, notamment une chape en béton pour l’intérieur et l’extérieur de la voûte, ainsi que les finitions en peinture et aménagements de vestiaires dignes de nos jeunes athlètes. L’exploitation de la voûte est possible grâce à une convention avec l’académie de Béjaïa», dit-on encore au niveau de la direction. Le club reste en tous les cas à la disposition de ceux qui veulent contribuer par des aides afin d’accélérer les travaux. «Si vous êtes intéressés d’aider ces jeunes basketteurs et leur permettre d’avoir un endroit digne de pratiquer leur activité sportive préférée, veuillez nous contacter sur notre page Facebook JSBEK, ou à notre bureau, sis à la librairie Bouzidi en face du CEM de Berchiche», font-ils savoir.

M. R.