La JSC Ouacifs se frotte les mains

C’est cet après-midi que se jouera la 26ème journée du Championnat de la Division honneur de Tizi Ouzou. Un round marqué par le déplacement du leader, le CA Fréha, chez le CRB Mekla. Une courte virée assez corsée pour les gars d’Ath Djennad, sommés d’enregistrer un bon résultat, afin d’éviter de voir leur avance réduite. Accrochés, vendredi dernier, à domicile, les poulains du coach Aït Ramdane ont tout intérêt à bien négocier cette sortie. Il est vrai que le pari est difficile pour le chef de file, qui aura fort à faire face à une formation du CRB Mekla ayant grandement besoin de points, mais l’enjeu est important pour les visiteurs, d’où l’obligation de revenir indemnes de Mekla.

En effet, les jeunots d’Ath Djennad ne sont pas sans savoir qu’un faux pas fera le bonheur de leur dauphin, la JSC Ouacifs, qui évoluera sur du velours à l’occasion de la réception de l’AS Aït Bouaddou. Un rival qui n’est qu’à quatre points avec, en plus, un match en moins. Ils ne devraient donc pas rater l’occasion d’ajouter trois points dans leur escarcelle. Un pactole qui leur ouvrira un peu plus les portes du bonheur. Toujours dans le haut du tableau, l’ASC Ouaguenoun, en course pour le titre, accueille le FC Ouadhias. Ce sera une occasion pour les hommes du duo Zenia – Serdjane de gagner pour continuer à rêver du sacre. Pour sa part, la JS Tala Tegana semble bien partie pour enchaîner un succès devant son invité du jour, l’O Tizi Rached.

De son côté, l’O Tizi Ghennif reçoit l’US Tala Athmane dans un match, où les deux antagonistes du jour jouent sans pression. Dans le bas du tableau, le NA Redjaouna pourrait s’offrir une bouffée d’oxygène, en cas de victoire devant l’ODS Moulediouène. C’est impératif pour les jeunots du coach Rachid Berkoud s’ils veulent s’éloigner de la zone dangereuse. Enfin, la lanterne rouge, l’AC Yakouren, qui semble résignée à se battre pour assurer sa survie, en Division honneur, elle qui a presque les deux pieds dans le palier inferieur, accueille un proche voisin du palier, à savoir le RC Betrouna. Un choc entre deux mal-classés condamnés à vaincre pour espérer éviter le purgatoire, notamment les visiteurs qui occupent l’avant-dernière loge du classement.

S Klari

Le programme

CRB Mekla – CA Fréha

JSC Ouacifs – AS Aït Bouaddou

ASC Ouaguenoun – FC Ouadhias

JS Tala Tegana – O Tizi Rached

O Tizi Ghenniff – US Tala Athmane

NA Redjaouna – OS Moulediouène

AC Yakouren – RC Betrouna

Exempt : KC Taguemount Azouz