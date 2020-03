La JSK aujourd’hui à Sétif

Après plusieurs journées de préparation, la délégation de la JS Kabylie rallie la ville d’Aïn El-Fouara, ce matin, en prévision du match de demain devant l’ESS pour le compte de la 22ème journée du Championnat de la Ligue une. Le staff technique de la JSK a programmé une séance d’entraînement, au stade El-Baz, entre 15h00 et 16h00, avant d’affronter l’Entente, demain, au 8 Mai 1945. Cette séance sera légère et permettra aux Canaris de récupérer de leur voyage. Un grand travail a été effectué à Tizi Ouzou et la séance d’aujourd’hui sera uniquement réservée aux derniers réglages, avant le jour J. En effet, pendant plusieurs journées, le coach Zelfani avait travaillé les différents volets, en affûtant ses armes pour le match de demain.

Son seul objectif est de revenir avec un bon résultat pour que son club prenne la deuxième place du classement général face à l’Aigle noir. Une équipe qui totalise 36 points avec un point d’avance sur la JSK. «Ce match sera important et difficile face à une redoutable équipe qui est revenue en force. Cependant, on jouera pour la gagne, car un succès nous permettra de prendre la deuxième place», a déclaré Yamen Zelfani. Côté effectif, les Jaune et Vert seront au complet mis à part le Libyen El-Tubal, qui n’est pas prêt sur le plan sportif, malgré le fait qu’il n’y ait rien à signaler sur le plan médical. C’est ce qu’a affirmé le médecin du club, le docteur Djadjoua, dans une vidéo publiée sur le site officiel du club.

«El-Tubal se comporte bien sur le plan médical. Toutefois, c’est au coach de juger s’il est prêt sur le plan technique ou pas. Il est resté 10 jours au repos. Pour cela, on ne pouvait pas l’incorporer avec le groupe directement. Pour les autres joueurs, ils sont tous aptes à jouer», a déclaré le médecin de la JSK. Ainsi, cette rencontre verra le retour du défenseur Walid Bencherifa, rétabli de la blessure dont il souffrait au pied. D’ailleurs, l’enfant de Kouba a réintégré le groupe, lundi passé, et est prêt sur tous les plans pour demain. Il est même pressenti pour jouer dans l’axe, en l’absence du capitaine Saâdou, qui a terminé sa saison, vu qu’il souffre des ligaments croisés.

Polyvalent, Bencherifa est prêt à assurer cette tâche, si le coach devait le désigner pour remplacer Saâdou L’autre joueur qui sera concerné par cette rencontre est le milieu de terrain Toufik Addadi. Ce dernier a été ménagé face à l’USMBA, car il était fatigué. Actuellement, il se comporte bien et sera l’une des armes fatales du coach Zelfani. En tout cas, la présence de ces joueurs donnera plusieurs de solutions au staff technique, lequel utilisera toutes ses cartes gagnantes devant l’Entente, lui dont le seul objectif est d’enregistrer une précieuse victoire face à un concurrent direct pour le titre.

A quelques heures de cette importante rencontre devant les Sétifiens, une grande concentration est constatée chez les Jaune et Ver, qui se sont préparés dans la sérénité. Après le précieux succès face à l’USMBA, lors de la précédente journée, au stade du 1er Novembre, leur objectif maintenant est de renouer avec les victoires à l’extérieur. Une chose est sûre, les camarades de Raiah promettent de tout faire pour réaliser une belle opération et procurer de la joie à leurs milliers de supporters, qui derniers attendent ce match avec impatience et rêvent de voir leur club remporter le titre à la fin de la saison.

M. L.