La JSK lourdement sanctionnée

La commission de la LFP a lourdement sanctionné la JSK suite aux incidents qui ont émaillé le match JSK – CRB, joué mardi passé au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. En effet, le club kabyle a écopé de quatre matchs à huis clos, dont les deux premiers, face respectivement à l’ESS et l’ASAM, seront joués en dehors de Tizi Ouzou. Ainsi, lors de ces deux rencontres, la JSK recevra à Béjaïa. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle. Cependant, pour les deux autres matchs à huis clos que jouera la JSK à Tizi Ouzou, ils seront respectivement face à la JSS et le MCO.

La JSk retrouvera son public à l’occasion du dernier match de la phase aller face à Megra. En plus des quatre matchs à huis clos, la JSK sera sommée de payer une amende de 200 000 mille dinars, soit 20 millions de centimes. La commission de discipline a décidé aussi de priver la JSK des droits TV pour le match face au CRB mais également le club doit payer les frais des dégâts matériels causés à l’intérieur du stade. Pour rappel, le match face au CRB a été arrêté par l’arbitre de la rencontre à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, après l’envahissement du terrain par certains supporters de la JSK.

Après le 3e but du CRB, des supporters de la JSK ont défoncé le grillage accédant au terrain. Joint par nos soins en fin d’après-midi d’avant-hier pour connaître son avis sur la sanction infligée au club, le porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud a déclaré : «On vient d’apprendre la nouvelle de la sanction et on devra faire un recours. On prépare le départ de l’équipe pour la Guinée en prévision du match de ligue des champions et on discutera par la suite sur la suspension. On dénonce ce qui est arrivé car c’est le club qui paye les frais.» Ainsi, les dirigeants de la JSK souhaitent que la sanction soit revue à la baisse car la mission du club sera plus compliquée en jouant à chaque fois en dehors de ses bases. À signaler que quatre individus ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt avant-hier suite aux évènements qui ont émaillé le match JSK – CRB.

Les Canaris depuis hier à Conakry

Sur un autre plan, les Canaris ont rallié, hier matin, la Guinée en prévision du match retour face au Horoya Conakry dans le cadre du second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine qui se jouera demain à 16h. Les Kabyles se sont entrainés, avant-hier soir, à Alger avant le départ hier pour Conakry en prévision de cette importante confrontation de ligue des champions demain. Le coach Velud a mobilisé ses joueurs en leur demandant d’oublier le match du CRB et de se concentrer seulement sur ce match retour face au Horoya. Sachant que le moral des joueurs était à plat après ce qui est arrivé face au CRB mardi passé, Velud a fait de son mieux pour leur remontrer le moral en prévision de ce rendez-vous continental.

Le coach kabyle pourra compter sur tous ses joueurs, avec la disponibilité de tous les éléments pour cette rencontre retour face au Horoya Conakry. Après leur succès lors du match aller, les Kabyles prétendent à réaliser un bon résultat lors de ce match retour et d’assurer, ainsi, leur présence dans la phase des poules de cette compétition. Le capitaine Bencherifa et ses équipiers comptent tout faire pour revenir avec leur ticket qualificatif pour se réconcilier avec leurs supporters après l’humiliante défaite concédée face au CRB mardi passé sur leur terrain fétiche du 1er novembre.

M. L.