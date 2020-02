La JSK ne convainc plus

Même si un point à l’extérieur est bon à prendre, les Kabyles ne convainquent toujours pas en ce début de phase retour. La JSK a raté une victoire largement à sa portée, avant-hier, face à l’USB, au stade El alia de Biskra, pour le compte de la 17ème journée du championnat de la ligue 1. Les Canaris sont les nouveaux dauphins du CR Belouizdad. Les Lions du Djurdjura (2e – 28 pts) ont délogé le MC Alger de la seconde place grâce au nul ramené de la capitale des Zibans (1-1). Face à la lanterne rouge, la JSK a profité de l’expulsion d’Ishak Guebli (45’+1) pour prendre l’ascendant, juste avant la pause, en scorant par l’entremise de Bensayah (45’+3).

En dépit de leur infériorité numérique, les Biskris (16e – 15 pts) ont réussi à limiter les dégâts en nivelant la marque à la 72e minute par l’intermédiaire de Berezoug.Avec un peu plus de chance, l’USB aurait même pu remporter les 3 points de la rencontre, s’étant créé plusieurs occasions. Les dirigeants du club assurent quant à eux avoir été privés par l’arbitre de deux penaltys. Même si un point à l’extérieur est bon à prendre, les Kabyles ne convainquent toujours pas en ce début de phase retour. Malgré l’incorporation des nouvelles recrues, à savoir le franco-algérien Boulahia, le Tunisien Oussama Darragi ou encore le Libyen Mohamed Tubal, le rendement du groupe ne s’est pas amélioré. Face au NAHD déjà, l’équipe avait gagné par un petit but sans convaincre.

Avant-hier, les joueurs de la JSK ont semblé moralement perdus et physiquement affaiblis, éprouvant toutes les peines du monde à terminer la partie. Le coach de la JSK Yamen Zelfani a, lui, tenté de faire endosser le résultat à l’arbitre, qui n’aurait pas sifflé une faute avant le but de Biskra, ou à l’état de la pelouse… Mais tout cela ne doit pas cacher les faiblesses du groupe. Les matchs à venir seront plus compliqués et les Kabyles doivent améliorer leur rendement pour prétendre au titre ou du moins rester sur le podium. Selon les observateurs, avec le même rendement que face au NAHD et à l’USB, la JSK aura du mal à affronter les grandes cylindrées.

Certes, la JSK est à la deuxième place temporairement, mais le championnat sera long et le plus dure reste à faire. La JSK doit vite retrouver son meilleur niveau, pour prétendre a réaliser son objectif à savoir le titre ou au moins garder deuxième place pour disputer la ligue des champions la saison prochaine. Par ailleurs, la rencontre de la 18ème journée du championnat entre la JSK et le PAC est programmée pour lundi prochain 17 février. C’est ce qu’indique le site officiel de la ligue qui n’a cependant pas précisé l’heure de la confrontation. Les Kabyles auront donc devant eux une bonne semaine pour préparer ce rendez-vous.

