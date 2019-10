La JSK ne rassure pas

La JSK a concédé une amère défaite face à l’ASO (1 à 0), avant-hier soir au stade Boumezrag de Chlef. Face à une équipe qui n’a pas gagné et qui n’a pas marqué le moindre but depuis le début de la saison, la JSK a raté sa sortie. Des erreurs fatales ont été commises par la défense kabyle, notamment dans l’axe composé de Souyad et Saâdou. Quant à l’attaque, elle était carrément absente. Les joueurs kabyles n’ont rien fait pour réaliser un bon résultat et la victoire de l’ASO est amplement méritée. En dépit de sa qualification en ligue des champions et de sa victoire en championnat face à l’ESS dimanche dernier, l’équipe ne rassure pas.

Les statistiques sont là. Le club kabyle a inscrit un seul but en quatre rencontres, successivement face au CRB, au Horoya Conakry, à l’ESS et à l’ASO. En parallèle, sa défense a encaissé 6 buts. Le rendement du groupe lors des derniers matchs, notamment face à l’ASO avant-hier, inquiète énormément les supporters, mécontents de la prestation de leur équipe. Visant le titre cette saison, les Kabyles doivent se reprendre vite, pour ne pas perdre d’autres précieux points. Un grand travail attend le coach Velud dont les choix sont contestés. Le prochain match se jouera le 23 octobre prochain, face au CSC, au stade Hamlaoui. Cette mini-trêve tombe donc au bon moment pour la JSK qui devra en profiter pour travailler ses lacunes.

Cette défaite et le rendement médiocre des joueurs ont provoqué la colère de certains supporters présents à Chlef. Ces derniers s’en sont pris aux joueurs et leur ont jeté des pierres alors qu’ils rejoignaient le bus. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés. Un comportement dénoncé par la direction du club qui est déjà lourdement sanctionné après les événements qui ont émaillé le match JSK – CRB. Pour sa part, le CRB à la faveur de son succès étriqué (3-2) face à l’US Biskra trône en solo sur la Ligue 1 (14 pts) alors que son adversaire occupe la 7e place (9 pts). De son côté, la JS Saoura a confirmé son premier succès acquit samedi dernier à Bordj Bou Arreridj en battant le Paradou AC (1 – 0). A la suite de ce résultat, la JSS est 11e avec 7 points, alors que le PAC est bon dernier avec 4 unités.

L’USMA a boycotté le derby

Le 89e classico du championnat national, MC Alger – USM Alger, n’a pas eu lieu. L’USMA a mis en exécution sa décision de boycotter le derby algérois suite au refus de la Ligue de football professionnel (LFP) de reporter ce match. Pour rappel, les Rouge et Noir, qui déplorent l’absence de six joueurs retenus actuellement dans différentes sélections nationales, ont saisi la LFP pour reprogrammer cette rencontre justifiant leur demande par le fait que ce derby soit programmé en pleine date FIFA, se basant dans leur requête sur l’article 29 des règlements généraux de la compétition de la Ligue 1, saison 2019-2020. Si la victoire doivent revenir au MCA, du fait du forfait de son adversaire, il faudrait attendre la décision de la LFP pour homologuer ce résultat. De son côté, l’USMA est résolument décidée à faire valoir ses droits devant les instances compétentes dans le cas où le club est sanctionné.

M. L.