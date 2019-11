La JSK retrouve la sérénité

La JSK a remporté une difficile mais très précieuse victoire face à l’ASAM (1 – 0), mercredi dernier, pour le compte de la 9ème journée du championnat de Ligue 1. Le but kabyle a été marqué par le centre-avant, Hamza Banouh, au tout début de la confrontation. Cette victoire est arrivée au bon moment pour les Kabyles, après deux défaites de suite concédées face à l’ASO et au CSC. Des contre-performances qui ont créé le doute au sein du groupe qui s’est retrouvé sous pression. Avec ce succès face à une équipe qui voyage bien, les coéquipiers de Bencherifa soufflent et retrouvent la sérénité et la confiance perdues lors des derniers matchs.

Certes, le groupe a trouvé des difficultés pour préserver le résultat jusqu’au bout du match, mais seul le résultat compte, en attendant la confirmation lors des prochains rendez-vous. Contrairement aux matchs face à l’ASO et au CSC où elle est passée carrément à côté de la plaque, l’équipe a joué mieux, en créant plusieurs occasions face aux poulains d’Azzedine Aït Djoudi, même si Bensayeh et ses coéquipiers n’ont pas pu les concrétiser. Avec cette victoire, la JSK gagne des places au classement général, se retrouvant actuellement à la 5eme place avec 13 points et un match en moins face à l’USMBA. Le club kabyle a encore toutes ses chances de terminer la phase aller sur le podium, à condition de bien gérer les prochains rendez-vous. Même si 7 points séparent l’équipe du leader, le CRB, tout reste possible et le championnat est encore très long.

Malgré cette victoire, le coach Velud a soulevé des insuffisances qu’il compte corriger pour les prochains matchs. Il faudra notamment que l’attaque soit plus efficace en championnat, mais aussi pour les matchs de poules de la ligue des champions. Avec le retour de l’attaquant Juma rétabli de sa blessure, le coach kabyle souhaite que le joueur apporte un plus et aide son équipe à enchaîner les belles performances.

Quatre jours pour préparer l’USMBA

Les kabyles se sont remis au travail avant-hier soir pour préparer le prochain match face à l’USMBA prévu pour lundi prochain à 18h45 au stade du 24 février. Le coach kabyle a devant lui quatre jours pour préparer cet important rendez-vous. Après avoir réussi à battre l’ASAM, les Kabyles aspirent à enregistrer une autre victoire face à l’USMBA pour gagner encore des places au classement général.

Salhi reprend les entraînements

Le portier Abdelkader Salhi a repris les entraînements en solo, avant-hier, et devait intégrer le groupe hier soir pour préparer le match face à l’USMBA. Après avoir raté le match de son équipe face à l’ASAM, Salhi sera prêt pour le match de lundi prochain, en attendant de savoir si le coach le fera jouer ou s’il renouvellera sa confiance à Benbot qui a n’a pas encaissé face à l’ASAM.

M. L.