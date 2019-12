La JSK réussit ses débuts

Pour son entrée en lice en phase de poules de la Ligue des Champions, la JSK a réalisé l’essentiel en dominant, avant-hier, l’AS Vita Club (1 – 0). Les poulains d’Hubert Velud qui retrouvent la phase de poules de cette prestigieuse compétition après dix longues années d’absence, ont certes souffert pour gagner mais ont fait le nécessaire avant un déplacement périlleux dans une semaine à Tunis pour affronter le tenant du titre, l’ES Tunis.

Lors de la première période, les coéquipiers de Hamroune ont voulu prendre leur adversaire par les cornes en essayant d’ouvrir le score dès l’entame mais ont toujours buté sur une défense congolaise bien regroupée autour de son gardien Lukunga. Les Addadi et Tizi Bouali ont d’ailleurs raté plusieurs occasions franches pour scorer face aux poulains de Florent Ibengue. En seconde mi-temps, le Canaris ont haussé quelque peu le rythme et ont été récompensés peu après l’heure de jeu (66’), lorsque Toufik Addadi reçoit le ballon du côté droit pour le mettre au fond des filets.

Un but qui a libéré tout le stade rempli comme un œuf pour une première de la JSK dans son jardin dans cette compétition pour l’édition 2019-2020. Avec cette victoire, les Kabyles gagnent en confiance et pourront préparer les prochaines échéances avec un bon moral, mais ils doivent garder les pieds sur terre, car le plus dure reste à faire. La JSK affrontera des adversaires plus coriaces, à savoir l’Espérance de Tunis, double champion de la compétition, et le Raja de Casablanca, une équipe très solide.

Deux très sérieux prétendants au titre continental et c’est ce que sait bien le coach kabyle Hubert Velud qui tentera de combler les lacunes de son groupe en prévision des prochaines confrontations. Et c’est l’efficacité devant les buts qui demeure le maillon faible de la JSK cette saison. L’équipe a d’ailleurs raté plusieurs occasions face au Vita Club. Velud devra donc bien préparer le match face à l’Espérance de Tunis, vendredi prochain.

Reprise des entraînements cet après-midi

Les Canaris on bénéficié hier d’une journée de repos, au lendemain du match gagné face au Vita Club. Le coach leur a donné rendez-vous pour cet après-midi, à 15h, au stade du 1er novembre, pour la reprise des entraînements. Ils entameront la préparation de la rencontre face à l’Espérance de Tunis qui se jouera vendredi prochain en Tunisie. Le départ de la délégation kabyle est prévu pour mercredi prochain.

Belgherbi out 20 jours

Coup dur pour la JSK. L’attaquant Abdelwahid Belgherbi ne sera pas concerné par le prochain rendez-vous africain de son équipe, vendredi prochain, en Tunisie pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. L’avant-centre de la JSK a été contraint de quitter le terrain, avant-hier, souffrant d’une déchirure musculaire, a-t-on appris. Une blessure sérieuse qui éloignera l’ex-pensionnaire de la JSMB de la compétition pour une vingtaine de jour. Le staff médical compte néanmoins faire le maximum pour que le joueur retrouve les terrains dans les plus brefs délais.

M. L.