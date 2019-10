La JSK se relance

La JSK a remporté une précieuse victoire, avant-hier soir face à l’ESS par un but à zéro au stade de Bologhine, le stade du 1er novembre étant suspendu. La bonne affaire du jour est à mettre à l’actif de la JS Kabylie, qui s’est hissée sur le podium, ex aequo avec le MC Oran, avec 10 points pour chaque club, après sa courte mais précieuse victoire contre l’ES Sétif. Un succès qui a tardé à se dessiner, car l’Aigle noir sétifien avait tenu bon pendant une bonne partie de cette rencontre, et il a fallu attendre la 80e pour voir Juba Oukaci débloquer la situation pour les Canaris.

Après l’humiliante défaite concédée face au CRB sur leur terrain fétiche du 1er novembre, les Kabyles se sont donc rachetés, en battant l’ESS qui demeure une équipe redoutable. Cette précieuse victoire permet à la JSK de se relancer en championnat et de rester proches du leader, le CRB, celui-ci ayant fait match nul face au PAC au stade du 5 juillet. Totalisant à présent 10 points après 5 matchs joués, les Kabyles sont à un point seulement du leader. Par ailleurs, le club kabyle compte deux matchs de retard, face à l’ASO et à l’USMBA, qui se joueront dans les prochaines journées. La JSK aura ainsi l’opportunité de prendre la première place si elle les négocie bien.

Après leur brillante qualification en ligue des champions face au Horoya Conakry, les Kabyles se concentrent à présent sur les matchs du championnat où ils ont l’intention d’enchainer les bons résultats. Le club kabyle a réussi son premier match sans ses supporters en battant l’ESS avant-hier, en attendant la confirmation lors des prochains rendez-vous, à commencer par celui face à l’ASO prévu samedi prochain après-midi au stade Boumezrag. Le coach Velud, très satisfait de cette victoire, a néanmoins relevé et noté les insuffisances du groupe, pour les travailler. La JSK a marqué un seul but dans ses trois derniers matchs, face au CRB, au Horoya et à l’ESS et le coach est appelé à chercher des solutions pour que son attaque soit plus efficace. Et cette victoire face aux Sétifien fera beaucoup de bien aux coéquipiers du capitaine Bencherifa.

La JSBM en amical aujourd’hui

Pour préparer le match retard face à l’ASO qui se jouera le week-end prochain, la JSK disputera un match amical avec la JSBM, aujourd’hui au stade du 1er novembre à partir de 17h30, à huis clos. Le coach kabyle profitera de ce test amical pour apporter les réglages nécessaires au jeu du groupe. Ce match amical permettra aussi au staff technique de la JSK de superviser le défenseur gambien Kaba Sambou, arrivé samedi dernier pour subir des tests. Évoluant comme défenseur axial mais aussi comme milieu de terrain récupérateur, ce joueur compte tout faire pour séduire le staff technique de la JSK.

M. L.