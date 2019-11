La JSK a réalisé une excellente opération, en battant le MCA lors du Clasico de mercredi dernier dans la soirée, sur le score lourd de trois buts à zéro, au stade du 5 Juillet. Les Canaris ont bien réagi, après la défaite face à l’USMBA, en fournissant un match de premier ordre devant le vieux club algérois, qui n’avait pas perdu avant cette rencontre. Il a concédé à l’occasion sa première défaite de la saison.

Avec une défense qui a retrouvé sa stabilité et une attaque efficace, contrairement aux derniers matchs, la JSK a réussi à faire tomber le leader du Championnat sur son terrain. Cette précieuse victoire à l’extérieur fera certainement du bien aux coéquipiers de Tizi Bouali sur le plan moral. Ayant souffert auparavant, car les résultats ne suivaient plus, ce succès va les revigorer. Critiqués sévèrement, après les dernières contre-performances, les Jaune et vert se sont donc révoltés. En tout cas, cette victoire permettra à la JSK de retrouver sa sérénité et de préparer les prochains rendez-vous dans de très bonnes conditions.

Quant au coach Velud, il a réussi son pari, lui qui était sur la sellette, après la défaite concédée par son équipe face à l’USMBA. Les changements qu’il a opérés, lors de ce Clasico dans les différents compartiments ont apporté leur fruit. D’ailleurs, son équipe était séduisante face au Mouloudia et son succès n’a pas été volé. La JSK se relance ainsi en Championnat, en totalisant 16 points. Elle a réduit l’écart sur les deux leaders, le CRB et le MCA qui totalisent chacun 20 points. à 4 points seulement, tout reste possible pour les Canaris, lors des prochaines journées. A noter qu’il leur reste encore cinq matchs pour cette phase aller, eux dont l’objectif est de récolter le maximum de points pour la terminer sur le podium. Mais avant de renouer avec le Championnat, les poulains de Velud se consacreront aux matchs de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Leur premier rendez-vous est prévu pour le 29 novembre face à Vita Club, probablement au stade du 5 Juillet. Hubert Velud préparera convenablement ce match, lui qui veut voir son équipe débuter par une victoire pour augmenter ses chances d’atteindre les ¼ de finale. Le staff technique a donné trois jours de repos aux coéquipiers du capitaine Saâdou, au lendemain du Clasico. Le coach leur a donné rendez-vous pour demain afin d’entamer la préparation du match de la Ligue des champions devant Vita Club, le 29 novembre. Il pourrait aussi programmer un match amical avant ce rendez-vous continental. Après avoir réussi une très belle opération, en Championnat, les Canaris prétendent à battre Vita club et entamer la compétition continentale en force.

M. L.