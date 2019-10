La Ligue de Bouira prépare la nouvelle saison

En prévision du lancement de la saison sportive 2019/2020, la ligue de handball de la wilaya de Bouira multiplie ces rencontres avec les présidents de CSA, les entraîneurs et arbitres de la wilaya. Ainsi, Samedi dernier, la ligue présidée par Ferrah Abdennour a organisé une journée de formation au profit des arbitres de la wilaya. La journée qui s’est déroulée au niveau de la salle des réunions de l’OPOW Rabah Bitat a regroupé une vingtaine d’arbitres dont 03 filles en présence de plusieurs présidents de CSA et ce, pour débattre des «règles et directives mises en exergue par l’IHF et la FAHD, depuis 2018 et qui restent non appliquées dans leur totalité», précisera Chaya Hakim SG de la Ligue et arbitre fédéral.

Par ailleurs, une rencontre similaire s’est tenue précédemment avec les présidents de CSA affiliés à la Ligue pour discuter des modalités pratiques pour le lancement du championnat 2019/2020. À cet effet, il a été décidé d’organiser un tournoi à l’occasion du 1er Novembre à la salle OMS Rabah Bitat de Bouira au profit des catégories U 17 garçons et U16 filles. Le premier se déroulera le jeudi 31 octobre, le second aura lieu le samedi 02 novembre. Par ailleurs, la phase de wilaya de la coupe d’Algérie, filles et garçons, toutes catégories confondues, se jouera le 08 novembre. Une semaine après, soit le 15 novembre, ce sera le tour du lancement du championnat de wilaya, selon Chaya Hakim.

Ceci dit, notre interlocuteur regrette que cette saison, le nombre de clubs engagés ne soit pas revu à la baisse et ce, à cause de manque de moyens. Pour le moment, précisera-t-il, seuls le GSSG (Groupement Sportif de Sour Ghozlane), l’OSG, (Olympique Sour Ghozlane), Amal Ain Bessam, l’ES Lakhdaria, la JS Chorfa, l’USBordj Okhris, le DRB Kadiria et le MH Bouira, en garçons, ainsi que l’OSG, l’AS Thiliouine de Haizer, l’ASF Bent Lakhdaria et le team de Bouira en filles ont déposé leurs dossiers d’engagement.

Par conséquent, le sempiternel problème de manque de moyens financiers, qui fait défaut pour nombre de clubs, prive des centaines de jeunes amateurs de la petite balle de la pratique de leur sport favori. La ligue, enchaînera son SG, «n’a, à ce jour, pas perçu l’argent des frais d’engagement des clubs affiliés la saison écoulée, causant un préjudice et un manque à gagner à la caisse de la Ligue». «Cette saison, notera Chaya, on est dans l’obligation de demander à chaque club de payer ces frais d’engagement, en attendant de trouver un compromis ou solution salutaire avec les autorités». À noter que les frais d’engagements sont de l’ordre de 60 000 DA pour une équipe de garçons et de 40 000 pour une équipe de filles. Pour terminer, Chaya «suggère des autorités de la wilaya de soutenir cette discipline sportive en injectant les moyens et ressources nécessaires pour sa promotion et son développement.

M’hena A.