«La place de la JSA est en ligue 1»

Rencontré mardi dernier, à l’occasion du match face à l’US Béni Douala, le coach Fawzi Moussouni affiche ses ambitions et estime que la JSA mérite une place en Ligue 1 professionnelle.

La Dépêche de Kabylie: En stage bloqué depuis une semaine, vous venez de disputer votre premier match amical, votre commentaire?

Fawzi Moussouni: On est en pleine période de préparation et les joueurs sont soumis à une grande charge de travail pendant ce stage bloqué. Ce match joué face à l’US Béni Douala constitue un bon test pour l’équipe. L’adversaire est bien préparé et a déjà effectué deux stages et s’apprête à lancer sa saison. C’est notre premier match et c’était intéressant à voir, puisque mes joueurs ont bien répondu sur le terrain, surtout sur le plan physique, où il y avait beaucoup d’engagement. Au delà du résultat final qui a sanctionné les débats, j’ai noté beaucoup de points positifs, mais aussi des points négatifs à corriger au fil des jours.

Vous avez pris la barre technique de la JSA il n’y a pas longtemps. Ne pensez-vous que vous êtes en retard en matière de préparation?

Certes il y a un léger retard dans la préparation, mais avec les moyens mis à notre disposition par la direction, à sa tête le boss Mouloud Sahi, et ce stage qui tire à sa fin, on a tracé un programme qui permettra aux joueurs d’ici le 20 septembre d’être au top de leur forme et de répondre à nos larges attentes. On est sur la bonne voie et on va mettre les bouchées doubles, pour que le groupe soit au rendez-vous. Il y aura d’autres matchs amicaux, et les joueurs gagneront en cohésion et perfectionneront leurs automatismes. Beaucoup de travail nous attend, sur le plan physique, technique et tactique. Je suis confiant pour la suite de la préparation.

L’équipe sera donc prête pour le coup d’envoi de la saison?

Nous le serons. Nous avons l’ambition d’entamer la saison en force et l’équipe sera à la hauteur des ambitions de la population d’Azazga et des amoureux de ce club historique.

L’équipe a réussi ses accessions dans ce stade de Boukersi. Vous souhaitez certainement recevoir vos adversaires sur ce terrain et renouer avec l’accession dès cette saison?

Les dirigeants, à leur tête Mouloud Sahi, font de leur mieux, pour homologuer le stade Boukesri qui a une histoire. J’étais ancien joueur de la JSK et j’ai toujours aimé rendre visite à des amis à Azazga. C’est une ville accueillante et les gens sont sympas. Le stade Boukersi fait peau neuve et il reste quelques réserves quant à son homologation. Le président Sahi Mouloud fait tout pour achever les petits travaux qui restent. Si je suis venu à la JSA c’est pour un projet sportif et cette région a les moyens de faire de ce club un grand parmi les géants de l’élite et pas uniquement en inter-régions. Des clubs qui ont été créés il y a une dizaine d’années sont parmi l’élite aujourd’hui. Pourquoi pas la JS Azazga. Mais il faut que tout le monde se mobilise autour de cette équipe et de lui permette de grandir plus et de se frayer une place parmi les grosses cylindrées du championnat de la ligue 1 professionnelle dans les années à venir. Nous espérons en effet recevoir nos adversaires au stade Boukersi et renouer avec l’accession dès cette saison, surtout qu’il y a un changement dans le système de compétition et les trois premiers accéderont.

Donc pour vous, la JSA doit jouer les premiers rôles?

Quand on voit des équipes comme le PAC, la JSS et le NC Magra, pour ne citer que ces clubs-là, qui ont grandi quelques années seulement après leur création, je dis pourquoi pas la JS Azazga qui a tous les moyens de réussite : deux stades, des hommes d’affaires dans la région, des responsables compétents… Alors oui, je me dis qu’il est temps pour la JS Azazga de se frayer une place parmi les grands. Et je suis là pour l’aider à gravir les échelons et aller de l’avant. Même si je ne restais pas, car je serai peut-être appelé un jour à coacher en ligue 1, comme je l’ai d’ailleurs expliqué au président Mouloud Sahi, les amoureux du club, les entrepreneurs de la région et les autorités locales veilleront au grain et soutiendront l’équipe, pour atteindre l’objectif, celui d’accéder au palier supérieur.

On vous laisse le soin de conclure…

Je remercie nos amis de Béni Douala pour cette empoignade fraternelle. Je souhaite au staff technique de l’USBD, à sa tête Rezki Amrouche et son adjoint Lamara Douicher, ainsi que Djamel Alik et les responsables de ce club à leur tête Dahmane Azem, bonne chance et j’espère que ce club accédera en ligue 2 cette saison. Ce sera le cas aussi pour la JS Azazga, car on ne visera que les premiers rôles et fera en sorte de faire plaisir aux supporters qui seront certainement derrière nous de la première à la dernière journée. Merci à votre journal aussi de nous accorder ce temps de parole.

Entretien réalisé par Massi Boufatis