La préparation bat son plein

Les Ciel et Blanc poursuivent leur cycle de préparation, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, pour être fins prêts, au coup d’envoi de la nouvelle saison. Dans ce sens, rien n’est laissé au hasard par le coach Karim Chabane et son adjoint Tayeb Meghrici, lesquels axent leur travail sur le volet physique.

Les joueurs, pour leur part, travaillent d’arrache-pied et souffrent au quotidien, mais ils ne rouspètent pas. Ils répondent bien à la grande charge qui leur a été imposée, au grand soulagement du staff technique qui est satisfait de leur comportement. La préparation se poursuit dans une bonne ambiance. Le staff technique va ensuite passer à la deuxième étape de préparation dans une semaine, en axant le travail sur les volets technique et tactique. Il attaquera après la phase précompétitive avec, au programme, plusieurs matchs amicaux.

Le staff technique compte également programmer pas moins six matchs de préparation pour avoir une idée sur le niveau de chaque joueur et dégager l’équipe-type, d’ici le début du Championnat de la Régionale 1. Ayant réussi à sauver l’USMDBK de la relégation, la saison passée, Karim Chabane et Tayeb Meghrici tenteront de faire mieux cette saison, surtout qu’ils ont pris l’équipe en main dès l’entame de la préparation et connaissent mieux le groupe. Cela leur facilitera la tâche pour réaliser un parcours meilleur que celui de la saison écoulée, où ils ont pris le groupe en plein milieu de la saison, après le départ de l’ex-coach Mourad Bey, qui a jeté l’éponge.

Les supporters de l’USM Draâ Ben Khedda, pour leur part, rêvent d’une autre montée de leurs favoris, cette fois-ci en Inter-régions car, à leurs yeux, un tel objectif peut être réalisé. Il suffit juste que tout le monde se mobilise, en commençant par la direction, laquelle est appelée à s’organiser et à réunir tous les moyens nécessaires, puis le staff technique, qui doit bâtir un groupe soudé et solide et les joueurs, seuls acteurs sur le terrain à défendre à fond le maillot du club. Sans oublier les supporters qui sont le 12e homme et doivent soutenir leurs joueurs du début jusqu’à la fin de saison. Une chose est sûre, la préparation bat son plein et les Ciel et Blanc sont en nette progression.

D’ici le coup d’envoi du Championnat, ils seront au meilleur de leur forme pour répondre aux larges attentes du public, qui veut une saison meilleure que la précédente.

Massi Boufatis