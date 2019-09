La préparation bat son plein

Les Olympiens d’El-Kseur poursuivent leur préparation au stade Zaïdi Braham sous la houlette du staff technique composé de Yacine Abdiche, Yacine Amaouche et Nacim Boudjoun, entraîneur des gardiens. Les séances sont axées sur l’aspect physique, mais avec applications techniques à travers des mini-matchs entre joueurs. Ces entraînements assidus attestent déjà de l’intention du staff technique et des dirigeants de réussir le nouvel exercice. Jusque-là, l’OSEK a disputé quatre matchs amicaux. Trois se sont soldés par des victoires, respectivement contre Tizi Tifra (10 – 0), le Nacéria Club de Béjaïa (9 – 0) et le CRB Kherrata (1-0), et un nul contre le MB Bouira (2 – 2).

Ainsi, les séances se poursuivent toujours dans le sérieux et dans le calme, selon un programme méthodologique. Il restait dans l’agenda du club qu’un match amical à jouer contre l’Olympique d’Akbou, hier, avant le match officiel face au NC Béjaïa ( Honneur Béjaïa), prévu samedi au stade de Baccaro ( Tichy), pour le compte du premier tour régional de la coupe d’Algérie. Selon le président du club, Yazid Amirouche, rencontré lors de la séance d’entraînement d’avant-hier lundi, le staff technique a donné les mêmes chances à tous les joueurs pour prouver leur talent. La liste des joueurs qui auront à défendre les couleurs de Bleu et Blanc de l’OSEK pour la nouvelle saison footballistique 2019/2020 a été arrêtée à 26 joueurs.

Au rang des gardiens, l’on trouve Touati Hakim, Cherfaoui Ferdjelah et Atmaoui Karim. Concernant la défense, il y a Ferki Redouane, Mekhloufi Salim, Bouzeraa Fouad, Mebarki Moumène, Larbi Youcef, Hamadouche Mehraz, Brikh Abdeslam et Mouhoubi Sofiane. Pour le milieu de terrain, ont été retenus les Aït Mohand Ahmed, Ibaâzizen Ferhat, Souama Hannibal, Benamara Slimane, Berabes Khales et Ziane lyes. S’agissant enfin de l’attaque, on retrouve Messaoudi Lounas, Laïdani Sofiane, Selami Hamid dit Mamy, Arguad Oualid, Aït Moussa Hocine, Bensoula Bilal, Allaoua Bilal et Baour Bachir Ami Hamou dit Tchikou.

Tahar H.