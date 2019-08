La préparation dans la sérénité

Le Chabab de Kherrata, qui a clôturé l’exercice écoulé à la quatrième place en Régionale 2, prépare le prochain exercice dans de bonnes conditions. La préparation se déroule au stade du 8 mai 45 de Kherrata, sous la houlette du nouvel entraîneur Nadjib Bedouhene et son adjoint Adel Adjabi.

Le travail réalisé jusque-là a été basé sur le physique, avec pour spécificité l’endurance. Côté effectif, le président Hamoudi Ramli a prôné la jeunesse face aux difficultés financières rencontrées. Les responsables de l’équipe ont tout bonnement tourné la page du recrutement au profit des jeunes encadrés par quelques anciens, à l’exemple de Nacer Boudjellal, Midou, Billal Hicham en plus de quelques juniors qui ont été «promus» en senior la saison dernière.

Ces derniers ont démontré leurs qualités, ce qui dénote clairement que la pâte existe et qu’il faut tout simplement donner la chance à ses jeunes qui piaffent d’impatience de montrer ce dont ils sont capables. Avec la confiance emmagasinée, ces jeunes sauront relever le défi tout en renforçant l’effectif avec le retour de trois éléments, à savoir Billal Mouhoub et Chebahi Rabia (Ex-USMB) et Djilali Cheriat de Tizi N’Bechar (Sétif).

«Nous avons commencé le travail le 7 août dernier et la préparation se poursuit le plus normalement du monde dans un cadre ambiant et avec une adhésion totale du groupe», dira l’entraîneur Bedouhene. Concernant les objectifs du club, le coach a déclaré : «Avant tout c’est de bâtir une équipe compétitive pour assurer le maintien d’abord et ensuite pouvoir jauger les capacités de ces jeunes après le début du championnat et terminer ce challenge pourquoi pas dans une honorables place. Pour cela, seule la vérité du terrain peut nous renseigner sur la valeur individuelle et collective de notre formation pour pouvoir se maintenir».

Impatients de taper dans le ballon après tant d’efforts déployés, les gars de Kherrata auront l’occasion de s’exprimer sur les aires de jeu à partir des joutes amicales puisqu’on laisse entendre que plusieurs matchs sont au programme. Il est clair que ces rencontres amicales ont pour but de donner un premier aperçu de l’état de forme de la composante de l’équipe, tout comme elles permettront de faire un état des lieux des automatismes qui, sans aucun doute, sont appelés à s’améliorer au fil des matchs afin d’être au top à l’entame du championnat.

Tahar H.