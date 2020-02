La valse des entraîneurs continue

Il faut savoir que certains clubs ne disposent même pas d’entraîneur, notamment chez les jeunes catégories. Plusieurs clubs de la wilaya de Bouira évoluant dans différentes divisions, à l’instar de l’IB Lakhdaria, le MB Bouira, l’E Sour El-Ghozlane ou encore le HC Aïn Bessam connaissent des changements récurrents à la tête de la barre technique depuis le début de la saison. A commencer par l’IB Lakhdaria de la DNA. En effet, le club qui a entamé la saison avec Kamel Achouri à la barre technique a dû faire appel à Abdelmadjid Boughar, après le faux bond de Achouri qui a rejoint le RC Kouba.

Ainsi, après trois rencontres disputées, Boughar a claqué la porte à son tour à cause des critiques émanant des dirigeants et des supporters pour mauvais résultats. C’est Mourad Houayet qui a été appelé à la rescousse. Ce dernier devait prendre ses fonctions à l’occasion du match entre l’IBL et l’US Beni Douala. De son côté, le MB Bouira de l’Inter-régions (Centre-Est) en est aussi à son troisième entraîneur depuis le début de la saison. Le Mouloudia a commencé avec Mohamed Hamdani comme entraîneur et Zahir Tabouni comme assistant. Mais les deux ont été limogés par la direction, après une stagnation dans les résultats. On a alors fait appel à Tabouni. Et après une série de bons résultats, le club a flanché, notamment, au début de la phase retour.

La direction du Mamia a limogé Tabouni et fait appel à Salem Gaci, lequel a pris les choses en main. Un autre club qui évolue en Inter-régions mais dans le Groupe Centre-Ouest, à savoir l’E Sour El-Ghozlane, a lui aussi entamé la saison avec Mounir Dob, comme entraîneur en chef. Il a dominé le Championnat et accaparé le fauteuil de leader pendant plusieurs journées. Malheureusement, après un passage à vide, deux nuls concédés à domicile et une première défaite, Dob a quitté le club sous la pression du public, notamment des pseudos supporters. C’est son assistant, Ammar Arrour, qui a pris le relais. Pour sa part, le HC Aïn Bessam ayant retrouvé la Régionale 2, cette saison, a débuté avec Rachid Fettache, comme entraîneur.

Or, ce dernier a quitté le club pour rejoindre la JS Kadiria (Division honneur), Ligue de Bouira. C’est Saïd Hattab, l’ex-entraîneur de l’E Sour ElGhozlane, qui l’a remplacé, au HCAB. Pas de changement d’entraîneur, en revanche, pour l’ES Bir Ghbalou, drivé par Ferradji, et le MC Bouira, coaché par Ali Tellal. Par contre, dans les Divisions honneur et pré-honneur, Ligue de Bouira, il faut savoir que certains clubs ne disposent même pas d’entraîneur, notamment les jeunes catégories. Le directoire qui gère la Ligue depuis la destitution du bureau avait préféré jouer la souplesse, en évitant l’application avec rigueur du règlement.

Pour combler ce déficit, la LWFB a, pour sa part, invité les présidents de CSA à inscrire les anciens joueurs et entraîneurs, qui exercent dans leurs clubs respectifs et ne disposent pas de diplôme, afin de suivre une formation d’entraîneur DEF 1.

M’hena A.