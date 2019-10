«La victoire est impérative»

Pour l’arrière droit de la JSK, Amir Belaïli, le match d’aujourd’hui face à l’ESS est d’une extrême importance pour son club.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, que pensez-vous de la qualification de votre club, en Ligue des champions ?

Amir Belaïli : Nous sommes très contents de cette qualification qu’on dédie à nos chers supporters. On était déterminés à se qualifier et on a atteint notre objectif. C’est une qualification qui nous fera du bien, nous qui voulons enchaîner les bons résultats en Championnat.

Après avoir atteint la phase de poules, vous voulez certainement aller plus loin…

Tout à fait, car la JS Kabylie est un grand club qui doit jouer les premiers rôles sur les plans national et continental.

Avant de renouer avec la compétition continentale, vous allez vous consacrer aux matchs de Championnat. Qu’en est-il de celui qui vous opposera à l’Entente de Sétif ?

Ce match est très important pour nous et le faux-pas est interdit. En tout cas, on le jouera avec la ferme intention de le gagner pour se racheter de la défaite concédée devant le CR Belouizdad, lors de la précédente journée. Certes, notre mission ne sera pas facile mais nous sommes déterminés à faire le maximum pour en sortir victorieux.

Le fait de jouer à huis clos n’est-il pas un handicap pour votre équipe ?

Certes, on aurait souhaité jouer devant nos supporters, qui nous aident à chaque fois énormément, mais ce n’est pas le cas. D’ailleurs, on regrette leur absence. Malgré cela, on jouera ce match avec la ferme intention de glaner son gain pour les satisfaire.

Quelle est la clé de la réussite, selon vous ?

On doit concrétiser les occasions qui nous seront offertes et préserver notre concentration jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous ne lésinerons pas sur les efforts pour gagner la partie et ajouter d’autres points dans notre escarcelle.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi