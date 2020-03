L’AC Boudjima freinée par son dauphin

Dans la division pré-honneur de Tizi-Ouzou, la décantation pour l’accession en division honneur même si mathématiquement rien n’est encore assuré commence à se préciser au fil des journées. Dans le groupe A, l’AC Boudjima qui s’est fait accrocher à domicile par son dauphin le CS Djebla Ouaguenoun (0-0), compte néanmoins sur ce dernier cinq longueurs. Un écart qui ne constitue pas une assurance, mais important pour la suite du parcours pour les hommes de Amrouni Salah. Ces derniers ne sont pas sans savoir qu’il faudra encore cravacher pour espérer chiper le titre aux Banlieusards de Ouaguenoun qui vont assurément se battre jusqu’au bout surtout que le rêve est permis sachant qu’il reste encore cinq journées à jouer.

L’US Tirmitine sur la voie royale

Toujours dans le groupe A, le RC Imazighen s’est vu reléguer en quatrième position suite au nul concédé sur son terrain devant la modeste formation du JS Djurdjura (1-1) l’US Sidi Belloua qui revient en force s’est vu propulser sur la troisième marche du podium la suite à large succès hors de ses bases face à l’ES Nath Irathen (3-0). Dans le bas du tableau, la formation d’Ait Yahia Union Sport s’est imposée devant la lanterne rouge, le CS Boudjima (4-3). Dans le groupe B, l’US Tirmitine qui poursuit sa belle série s’est mise sur la voie royale. Les protégés du coach Youcef Ouafi foncent droit vers le titre.

Samedi dernier, les gaillards de Tirmitine sont allés foncer un peu plus sur l’E Draa El Mizan chez elle par 3 but à 0 enchainant une énième victoire un succès qui leur permet de prendre un peu plus le large en tête du classement, portant leur avance à dix points sur leur dauphin, le CS Ihasnouene qui s’est fait corriger à domicile (2-1) par l’ES Assi Youcef qui rejoint sa victime du jour à la deuxième place. Une défaite qui compromet du coup les chances déjà assez minimes des Banlieusards de Tizi-Ouzou et les deux autres poursuivants immédiats l’ES Assi Youcef et l’US Bouhinoun qui s’est contentée d’un nul (1-1) chez la JS Tala Mansour dans la course au sacre un titre qui tend les bras à l’US Tirmitine qui ne devrait pas rater l’aubaine d’évoluer la saison prochaine dans le palier supérieur. De son côté, la JS Tadmait qui arrive en cinquième position est allée accrocher dans un match sans grand enjeu le FC Betrouna (0-0) au stade Oukil Ramdane

S. K.