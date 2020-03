L’AGO fixée au 26 mars

La Ligue de football de la wilaya de Bouira, présidée par un directoire, porte à la connaissance des membres de l’Assemblée générale de la LFWB que la tenue de l’AG ordinaire, au titre de l’exercice 2019, est fixée pour jeudi 26 mars à 10h00, au niveau de la salle de réunion de l’OPOW Rabah Bitat. A l’ordre de jour : examen et adoption des bilans moral et financier de l’exercice 2019 et examen et adoption du budget prévisionnel de 2020. L’autre point qui sera débattu, lors de cette rencontre imminente, est la préparation de l’AGE (Assemblée générale élective), dont la date sera éventuellement arrêtée, lors de l’AGO. Pour ce faire, il sera procédé à l’élection de la commission électorale (commissions : candidature et recours) et l’élection de la commission, qui sera chargée des inventaires. Le directoire invite les membres de la Ligue à s’imprégner des documents mis à leur disposition, qu’ils peuvent désormais récupérer, auprès du secrétariat de la Ligue.

M’hena A.