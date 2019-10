L’Algérien Anis Helassa sacré

Le karatéka algérien Ayoub Anis Helassa (-55 kg/juniors) a remporté vendredi le titre mondial »kumite » grâce à sa victoire face au Marocain Djina Abd El-Ali, en finale des Championnats du monde des jeunes, qui se disputent à Santiago (Chili). Au premier tour, le natif de Constantine avait dominé le Koweitien Mohammad Alotaibi avant d’enchainer face à l’Indien Vibhor Talwar (2e tour), le Slovaque Niklas Temse (3e tour), l’Uruguayen Nicolas Deandrea (quart de finale) puis le Jordanien Afef Ghaith (demi-finale). La sélection algérienne, prend part aux mondiaux (juniors, cadets et espoirs) avec dix karatékas dont six filles. L’encadrement technique est assuré par Samir Slimani, directeur de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents à la Fédération algérienne de karaté-do (FAK) et Tarek Admane, entraîneur. Cette échéance mondiale regroupera au total 1557 athlètes issus de 96 pays, selon les organisateurs.