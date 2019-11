L’arbitrage décrié par les deux équipes

Le derby ayant mis aux prises le MC Bouira avec l’ES Bir Ghbalou pour le compte de la 7e journée du Championnat de la Régionale 2 a faillit sortir de son cadre sportif. Pour une simple rencontre de Championnat, qui aurait put être une attraction sportive, à cause de son caractère derby, c’est le contraire qui s’est produit. En effet, les esprits étaient bien chauffés des deux côtés, ravivés par un arbitrage outrageux qui a perdu le fil et le contrôle de la rencontre.

Déjà, les dirigeants des deux équipes, notamment ceux du MCB, s’étaient interrogés sur les raisons ayant poussé la Ligue régionale de football d’Alger (LRFA) à désigner un trio d’arbitres de la Ligue de Bouira pour un derby. Mais la LRFA aurait opté pour un trio d’arbitres local à cause des intempéries, évitant de désigner un trio des autres ligues, à l’instar de Béjaïa ou Tizi Ouzou, etc. Pour revenir à la rencontre, le MC Bouira, qui recevait le leader, l’ES Bir Ghbalou invaincu depuis l’entame du Championnat, voulait lui infliger sa première défaite. Malheureusement, la rencontre a été interrompue à plusieurs reprises, dominée par la piètre prestation des joueurs des deux équipes.

Dès lors, l’entraîneur de l’ES Bir Ghbalou est expulsé en première mi-temps et le président du CSA du MCB à la seconde. Au cours de cette partie, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score à la 75’ sur un tir direct de l’attaquant Oukraci. Un but qui a été suivi par une vive contestation du banc du MCB. Et après presque dix minutes d’arrêt, la partie a repris de plus belle. Cinq minutes avant le sifflet final, le MC Béjaïa a obtenu un penalty.

C’est l’attaquant Derradj qui s’en est chargé permettant à son équipe d’égaliser. De nouveau, ce fut la contestation mais cette fois-ci du côté de l’ESBG. C’est d’ailleurs dans cette ambiance que le referee a mis un terme à la partie. En tout cas, c’est un match vite à oublier. Ainsi, après ce match nul, l’ES Bir Ghbalou maintient son invincibilité et son poste de leader avec 15 points (4 victoires, 3 nul et 0 défaite).

M’hena A.