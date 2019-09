L’AS Lota s’engage avec les jeunes

Un club vient de voir le jour. Il s’agit de l’Association Sportive de Lota (ASL), qui se trouve dans le littoral de Béjaïa et relève administrativement de la commune de Souk El-Tenine. Un grand quartier de la région de Souk El-Tenine qui avait un club évoluant dans le Championnat de wilaya, à savoir la JS Lota, aujourd’hui disparu faute de moyens financier. A noter que ce nouveau venu dans le paysage footballistique béjaoui s’est engagé chez les jeunes catégories, où il évoluera dans le Groupe 2, en compagnie du CR Béjaïa, la JS Tamridjet, l’AWSF Béjaïa, le NRB Taskriout, l’ENS Béjaïa, l’US Tamridjet et la JSC Aokas. Dans l’immédiat, ses dirigeants vont privilégier la formation, en engageant les cadets (U17) et les minimes (U15), en attendant le lancement de l’équipe seniors dans les années à venir.

Par ailleurs, il convient de noter qu’au niveau de la Ligue de football de la wilaya de Béjaïa, qui gère les deux paliers de l’Honneur et du Pré-honneur, certains clubs n’arrivent pas à engager les seniors faute de moyens financiers et d’infrastructures adéquates pour recevoir leurs adversaires, en compétitions officielles. Parmi ces clubs, on retrouve l’ES Béni Maouche, l’IRB Bouhaza et la JSA Amizour. C’est le cas aussi d’autres clubs créés dernièrement qui étaient dans l’obligation de faire l’impasse sur l’équipe première, sachant qu’elle nécessite beaucoup de moyens. Il ne faut pas oublier non plus que le recrutement des joueurs est difficile, en l’absence des moyens financiers, surtout que les subventions de l’État ne sont pas accordées durant la première année d’existence d’un club.

R. M.