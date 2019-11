L’AS Oued Ghir cartonne

Le carton plein réalisé par l’AS Oued Ghir hors de ses bases a caractérisé cette cinquième journée dans ce groupe. En effet, les ex-Réunionnais continuent sur leur lancée et se sont offert la palme du jour, en allant à Melbou corriger l’ES Tizi Wer local qu’ils ont étrillée par 6 buts à 1. Ils ont ainsi enregistré le score le plus lourd de ce round. En tête du tableau, la JSB a exploité la venue de son adversaire, l’Olympique de Tazmalt, pour signer sa quatrième victoire de la saison sur le score de 2 buts 1 et conserver sa place de leader.

Il faut dire que l’équipe du président Habtiche, l’OST, restée scotchée à la dernière place, continue de broyer du noir, avec un point au compteur, en sus des trois buts seulement inscrits depuis le début de la saison. Contrairement à l’autre formation de Tazmlt, en l’occurrence Filante Etoile, chère au coach Aflelaye, qui n’a pas raté l’occasion pour disposer de l’Olympique d’Akfadou sur le score de deux buts à un. C’est aussi le cas du CSA/Tizi Tifra, qui s’est imposé sur le même score face à l’US Sidi Ayad et reste toujours en deuxième position, en compagnie de l’AS Oued Ghir et de la FE Tazmalt avec 10 points au compteur et à trois points du leader.

En cinquième position, on retrouve le WRB Ouzellaguen, qui a réalisé une bonne opération en revenant de son déplacement à Boudjellil avec la totalité des points face à l’ex-pensionnaire de la Division d’honneur, le SRB Tazmalt, grâce à l’unique réalisation de la rencontre signée Fouad Ouali. Une autre contre-performance à domicile de l’équipe de Zahir Attia qui a déçu son public.

T. H.

Les résultats

SRB Tazmalt 0 – WRB Ouzellaguen 1

ES Tizi Wer 1 – AS Oued Ghir 6

JS Béjaïa 2 – OS Tazmalt 1

FE Tazmalt 2 – OC Akfadou 1

CSA/Tizi Tifra 2 – US Sidi Ayad 1