L’AS Taâssast revoit ses ambitions à la hausse

L’Association Sportive de Taâssast évoluant dans le Championnat Honneur de Béjaïa n’arrivait plus à sortir la tête de l’eau, en jouant souvent pour le maintien dans ce premier palier du Championnat de wilaya. Au même moment, beaucoup d’autres clubs jouaient pour l’accession ou à la limite les premiers rôles. A titre d’exemple, les clubs du littoral de Béjaïa, le CRB Aokas et le CRB Souk El-Tenine, ou encore les clubs de la vallée de la Soummam, à l’image du SS Sidi-Aïch et l’O M’sisna, sans oublier ceux du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, tels que le NC Béjaïa et la CS Protection civile.

Pour revenir à l’AST, ce dernier avait réalisé une saison 2018-2019, le moins que l’on puisse dire, au-dessous de la moyenne. Et pour cause. Il a avait terminé l’exercice précédent à la peu enviable 10e place, en ne dépassant que cinq clubs. A noter que le palier de l’Honneur de Béjaïa était composé, la saison passée, de 15 clubs, après le retrait du NRB Taskriout, quelque temps avant le début de la saison.

Pour la saison en cours, la direction devrait revoir ses ambitions à la hausse, malgré le fait que le club manque de moyens, notamment financiers, à l’image de la majorité des clubs des divisions inférieures. Certes, cette saison, pas moins de 5 clubs visent l’accession, à savoir le Gouraya de Béjaïa, le CRB Souk El-Tenine, la CS Protection civile, la JS Ighil Ouazoug et le NC Béjaïa mais à la fin, un seul accèdera en Régionale 2. Pourquoi pas l’AS Taassast ?

D’où la préparation qui bat son plein au sein de cette équipe, qui a joué, il y a de cela dix jours, une joute amicale face à son voisin, le pensionnaire de la R2/GA, en l’occurrence l’USM Béjaïa. Pour rappel, cette dernière avait terminé la saison passée à la 3e place derrière le CM Tidjelabine et l’OS El-Kseur. Certes au cours de cette rencontre amicale, l’AST a perdu sur le score de 3 à 1 mais cela a permis au staff technique de faire tourner son effectif et d’utiliser des variantes dans les postes-clés et les différents compartiments.

En tout cas, d’aucuns attendent que le club de Taassast se réveille et joue pour un autre objectif que celui du maintien. Notons que pour la nouvelle saison, qui débutera le 12 octobre, l’AST recevra l’ARB Barbacha, au stade Salah Ben Allouache ou au stade de Naciria, qui sont tous les deux homologués pour accueillir des rencontres officielles.

Rahib M.