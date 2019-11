L’ASC Ouaguenoun veut s’offrir le leader

La 10e journée du Championnat de la Division honneur, prévue pour demain après-midi, s’annonce chaude pour le leader, le CA Fréha, lequel ira rendre visite à son voisin de l’ASC Ouaguenoun. Une courte virée mais ô combien difficile pour les jeunots d’Ath Djennad, qui devraient se retrousser les manches pour espérer contrarier une formation locale sur son terrain, à Tikobaine. En effet, les gars du duo Zenia-Serdjane, qui ont retrouvé toute leur verve et la joie de gagner, après un début de saison plutôt corsé, ne lésineront pas sur les efforts pour confirmer leur retour et rester à l’occasion sur leur bonne dynamique.

Un état des lieux qui compliquera, sans doute, un peu plus les choses pour les poulains du coach Aït Ramdane, lesquels devraient se méfier et sortir le grand jeu pour éviter de caler et se faire chiper le fauteuil par la JSC Ouacifs. Un concurrent direct qui semble bien parti pour empocher les trois points à l’occasion de la réception du RC Betrouna. Il va mal et risque de laisser des plumes aux Ouacifs face à une équipe locale invincible depuis le début de la saison. Toujours dans le haut du tableau, le KC Taguemount Azouz, qui impressionne par sa régularité de match en match, effectuera un déplacement périlleux chez le CRB Mekla, en quête de confirmer sa dernière performance obtenue chez l’OS Moulediouène.

Une rencontre qui promet d’être alléchante. Pour sa part, l’US Tala Athmane, qui ne semble pas dépaysée dans cette nouvelle division, où elle s’en sort plutôt bien, est attendue à Yakouren par l’ACY locale, laquelle n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Une situation dont devraient profiter les banlieusards de Tizi Ouzou pour décrocher un bon résultat et rester collés au trio de tête. L’autre nouveau promu, la JS Tala Tegana, qui reste sur une belle série, accueillera la formation de l’AS Aït Bouaddou.

Un adversaire qui respire la bonne santé et risque de poser problème aux jeunots d’Ath Djennad. De son côté, l’Olympique de Tizi Gheniff aura une bonne occasion de renouer avec le succès devant son invité du jour, le FC Ouadhias. Dans le bas du tableau, le NA Redjaouna, qui recevra la lanterne rouge, à savoir l’O Tizi Rached, ne devrait pas laisser filer l’aubaine de gagner. Une victoire qui permettra aux protégés du coach Rachid Berkoud d’entrevoir la suite du parcours avec moins de pression.

S Klari

Le programme

JSC Ouacifs – RC Betrouna

AC Yakouren – US Tala Athmane

O Tizi Gheniff – FC Ouadhias

ASC Ouaguenoun – CA Fréha

JS Tala Tegana – AS Aït Bouaddou

NA Redjaouna – O Tizi Rached

CRB Mekla – KCT Azouz

Exempt : OS Moulediouane